Lexus va profiter du Salon de l’auto de Tokyo, qui aura lieu du 26 octobre au 5 novembre 2023, pour présenter un concept qui va préfigurer le design et la technologie qui sera utilisée avec la prochaine génération de modèles électriques que prévoit l’entreprise.

Ces derniers vont nous parvenir à compter de 2026.

Les futurs véhicules électriques de Lexus vont jouir d’une plateforme hautement modulaire, de nouvelles techniques de production permettant de réduire le nombre de pièces, ainsi que d’une nouvelle architecture logicielle, a déclaré Lexus aujourd’hui. Cette dernière, fait intéressant, est décrite comme pouvant offrir un niveau de luxe adapté aux préférences régionales.

La plupart de ces caractéristiques seront présentées dans le concept, une berline élégante aux formes aérodynamiques et à l’empattement long.

Le tout s’inscrit dans le cadre des déclarations du nouveau grand patron de la marque, Takashi Watanabe. Ce dernier a prédit une grande transformation à partir de 2026. L’homme, qui est à la tête de la division de luxe de Toyota depuis avril, croit que le virage électrique ouvre de nouveaux horizons à Lexus, ce qui lui permettra d’améliorer son image, voire la redéfinir.

Des concepts Lexus électriques Photo : Lexus

Takashi Watanabe explique aussi que la propulsion électrique pure offrira un contrôle plus direct et un plus grand plaisir de conduire. Il a même ajouté que Lexus envisageait une technologie de sélecteur de rapports entièrement électrique qui permettrait au conducteur d’avoir toujours le plaisir de passer les vitesses manuellement.

Il a aussi ajouté une phrase qui en dit beaucoup, et qui montre une certaine humilité : « Nous devons faciliter la construction et la simplifier autant que possible. Il est important de regarder humblement les réalisations de Tesla et d’en tirer des leçons. L’une de nos premières étapes consistera à modifier et à repenser nos méthodes de production. »

Lexus est en retard dans la course aux véhicules électriques. Son premier modèle, le VUS RZ, est basé sur une plateforme développée à l’origine pour des moteurs à essence, et son autonomie maximale est estimée à quelque 340 km seulement.

Hiroki Nakajima, le directeur de la technologie chez Toyota, a donné un aperçu des objectifs de l’entreprise pour la prochaine génération de véhicules électriques lors d’une présentation en avril. Il a déclaré que des batteries plus efficaces devraient permettre de multiplier l’autonomie par deux par rapport aux produits actuels du constructeur.

Dans le domaine des logiciels, Toyota développe son propre système d’exploitation, appelé Arene. Ce dernier va proposer ses propres applications, mais sera également compatible avec des applications tierces. Il devrait être introduit en 2025, et une version sera probablement développée pour la prochaine génération de véhicules électriques de Lexus.

Avant l’arrivée des modèles électriques de nouvelle génération Lexus à partir de 2026, la compagnie va lancer d’autres produits électriques basés sur sa technologie actuelle. L’un d’entre eux devrait être un VUS offrant trois rangées.

Lexus prévoit que les véhicules « zéro émission », y compris ceux conçus pour fonctionner à l’hydrogène, représenteront 100 % de ses ventes aux États-Unis, en Europe et en Chine d’ici à 2030, et dans le reste du monde d’ici à 2035.