Lexus veut offrir des véhicules plus agréables à conduire

Lexus a toujours eu dans sa mire la concurrence provenant des constructeurs allemands. Elle est toujours arrivée à court à un chapitre, soit l’agrément de conduite. Qu’on se comprenne bien. Lexus a réussi à s’implanter de façon très solide sur le marché, mais principalement auprès d’une clientèle différente de celle qui adopte les produits allemands.

Elle n’abandonne pas son combat, toutefois, alors qu’elle cherche toujours à s’améliorer. Dans cette optique, la marque de luxe de Toyota souhaite à l’avenir que ses modèles offrent des dynamiques de conduite plus sportives.

Citant les propos de Toshinori Ito, le chef de projet du département de développement des performances de Lexus, le site Automotive News rapportait cette semaine que Lexus va commencer à augmenter la rigidité de ses véhicules dans le but d’améliorer leur niveau de sportivité. La marque souhaite appliquer cette façon de faire à l’ensemble de sa gamme.

« Nous visons à ce que la sensation de conduite soit la même, quel que soit le modèle Lexus que vous conduisez », a déclaré le dirigeant.

Pour arriver à ses fins, Lexus a étudié la façon dont les modèles concurrents de marques allemandes sont conçus. Elle a identifié les endroits où ces derniers se montraient plus rigides en ce qui a trait au châssis et à la carrosserie. Voilà une belle flatterie envers les marques germaniques et une reconnaissance de ce qui est fait de ce côté.

Le concept Lexus LF-ZL | Photo : Lexus

Une grande partie des essais menés par la compagnie a eu lieu sur le circuit d’essai de Toyota à Shimoyama, au Japon. Ce dernier comprend des sections qui imitent certaines parties du célèbre circuit du Nürburgring, en Allemagne. Grâce à la rigidité supplémentaire ajoutée aux véhicules, ceux-ci ont démontré des améliorations notables au niveau de la réponse de la direction, selon ce que rapporte Automotive News.

Grâce à ces résultats, Lexus va commencer à ajouter des renforts structurels à ses créations. Le tout va se faire lors des changements de mi-parcours qui sont prévus avec certains produits, ainsi que lors de l’arrivée de nouvelles générations de modèles.

Lexus RZ 2024 | Photo : Lexus

Le premier véhicule à profiter de cette nouvelle approche est le VUS électrique RZ, qui a fait ses débuts l’an dernier.

Lexus développe également une plateforme de nouvelle génération pour modèles tout électriques. Celle-ci sera apparemment plus « sportive » que ce à quoi Lexus nous a habitués. Cela sera dû en partie à un processus de gigamoulage, une nouvelle méthode de fabrication dans l’industrie automobile. Celle-ci consiste à produire de grandes pièces de métal en une seule pièce, grâce à des presses de moulage géantes.

Les premiers véhicules électriques équipés de cette plateforme sont attendus vers 2026. Un aperçu de ces derniers a été présenté l’année dernière avec les concepts LF-ZC et LF-ZL.