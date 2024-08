Lexus va présenter deux concepts électriques à Pebble Beach

La semaine automobile de Monterey, qui se clôture par le Concours d’élégance de Pebble Beach, va se mettre en branle la semaine prochaine. Lexus sera l’un des constructeurs actifs là-bas, alors que la division de luxe de Toyota va montrer pour la première fois en Amérique du Nord deux concepts qu’elle a présentés l’automne dernier au Salon de la mobilité de Tokyo.

Les modèles avaient d’ailleurs fait sensation là-bas. Cette fois, c’est sur la côte californienne qu’ils pourront être admirés. L’événement se produit environ au même moment où, il y a 35 ans, Lexus faisait ses débuts aux États-Unis.

Les concepts en question sont les LF-ZC et LF-ZL. Ils préfigurent le langage stylistique des modèles électriques de prochaine génération chez Lexus. Les deux études reposent sur une nouvelle plateforme. Ils sont attendus au cours des prochaines années et considérant leurs lignes très futuristes, il faut s’attendre à voir des produits au design plus simplifiés.

La sportive à quatre portes LF-ZC (Lexus Future Zero-emission Catalyst) est dotée d’un profil de type fastback et d’un museau assez pointu.

Prototype Lexus LF-ZL | Photo : Lexus

La berline LF-ZL (Lexus Zero-emission Luxury) profite de ce que Lexus appelle la technologie « Interactive Reality in Motion » (réalité interactive en mouvement) qui permet aux conducteurs d’interagir avec le monde qui les entoure grâce à la gestuelle et à une conversation naturelle avec le système du véhicule. Par exemple, les occupants pourront pointer quelque chose à l’extérieur du véhicule et demander à un assistant numérique de Lexus, tel qu’Amazon Alexa, de répondre à leurs questions sur ce qu’ils voient.

Les deux concepts seront exposés aux côtés d’une Lexus LS400 de 1990, le premier modèle qui avait été lancé par la marque en 1989.

Prototype Lexus LF-ZL, avant | Photo : Lexus

Prototype Lexus LF-ZL, de haut | Photo : Lexus

Prototype Lexus LF-ZL, intérieur | Photo : Lexus

Prototype Lexus LF-ZC, de haut | Photo : Lexus

Prototype Lexus LF-ZC, arrière | Photo : Lexus