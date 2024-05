• Auto123 effectue un premier essai routier de l'Acura ZDX Type S 2024.

Santa Barbara, Californie – Disons-le d’emblée, notre premier essai routier du tout nouveau Acura ZDX Type S s’est déroulé sur des routes impeccables et par une température parfaite. C’est bien, sauf que certains éléments propres à notre réalité canadienne, notamment le froid de l’hiver, ne pourraient pas être évalués. Pensons notamment à la vitesse de recharge, à l’autonomie maximale et à la performance du système de conduite semi-autonome d’Acura (essentiellement le système Super Cruise de Cadillac, mais appelé Hands Free Cruise avec le ZDX) lors de conditions plus délicates.

En revanche, voici ce que nous avons pu discerner lors de notre premier contact avec le premier modèle tout électrique d’Acura, dans sa configuration haute performance. Il s’agit du véhicule le plus puissant jamais construit par le constructeur, soit dit en passant.

Voir : Acura dévoile son ZDX 2024

L'Acura ZDX Type S 2024, de profil | Photo : D.Boshouwers

Acura ZDX Type S 2024 – quoi de neuf ?

En principe, tout est nouveau, puisqu’il s’agit d’un tout nouveau modèle. Sauf que c’est discutable à certains égards. Pourquoi ? Parce que le ZDX est le cousin embourgeoisé du Honda Prologue, et que tous deux sont des parents assez proches du Cadillac Lyriq de General Motors et empruntent quantité de caractéristiques à d’autres de ses VUS électriques. Le ZDX est basé sur la plateforme Ultium de GM, et l’on y retrouve des éléments déjà présents ailleurs dans l’écurie de GM, par exemple le volant et les commandes de climatisation, celles du Chevrolet Blazer EV.

La version Type S est équipée d’une suspension pneumatique réglable en hauteur, d’amortisseurs adaptatifs et de freins avant Brembo de 15,6 pouces, reconnaissables à leur couleur jaune. Elle repose sur des jantes plus larges de 22 pouces, alors que la variante de base ZDX A-Spec se contente de jantes de 20 pouces.

L'Acura ZDX Type S 2024, avant |

Design de l'Acura ZDX Type S 2024 - 8,0/10

En matière de style, cependant, il s’agit d’un produit Acura ; il n’y a pas grand-chose d’emprunté ailleurs. Le véhicule est dominé par une calandre pentagonale sans soudure, entourée des phares « Jewel Eye » de la marque. En fait, on retrouve un certain nombre d’éléments de design qui ont été révélés pour la première fois par le constructeur avec le concept Precision EV, qui a finalement donné naissance au ZDX. La variante Type S est équipée d’un ensemble Sport qui rend son apparence… plus sportive.

Il est difficile de regarder ce ZDX avec sa posture basse, large et athlétique sans voir une familiale. Une familiale grosse et lourde, mais une familiale tout de même. Avec un empattement long qui se traduit par un intérieur spacieux. C’est loin d’être une mauvaise chose. Sachez également qu’il est possible d’augmenter la hauteur de caisse de 25 mm en activant le mode Neige, ou de l’abaisser de 15 mm avec le mode Sport, qui ajoute à l’impression d’être en présence d’une familiale.

L'Acura ZDX Type S 2024, intérieur | Photo : Acura

L'Acura ZDX Type S 2024, sièges | Photo : Acura

L'intérieur

L'empreinte GM est perceptible ici et là, sous la forme de certains éléments en plastique, d’un tableau de bord disposé plus bas et de bouches d’aération étroites. En revanche, il n’y a pas d’écran unique au tableau de bord. Les deux unités (11,0 pouces pour les informations du conducteur et 11,5 pouces pour le système multimédia) sont séparées, ce qui rend la présentation moins éclatante. L’essentiel des commandes est accessible via de gros boutons physiques, ce qui évite d’avoir à fouiller dans l’écran pour les trouver.

L’habitacle est vaste et offre beaucoup de confort, sans grande surprise. On retrouve des planchers plats, ce qui est possible grâce à la configuration tout électrique, et le toit panoramique ouvrant (de série) laisse pénétrer dans l’habitacle la lumière extérieure. Le capot est long, ce qui est un peu inattendu pour un modèle tout électrique. Les sièges sont somptueux et notre position optimale est facile à trouver.

Cependant, un collègue a soulevé un point intéressant concernant le ZDX et ses liens avec l’univers GM. Comment les fidèles d’Acura qui passent d’un MDX à ce véhicule électrique réagiront-ils aux signatures du Lyriq ou du Blazer EV qui sont évidentes? On peut supposer que ces fidèles aimaient leur véhicule Acura telle qu’il était. L’intérieur est assez raffiné, mais certaines surfaces trahissent leurs origines et l’absence d’un écran unique sur le tableau de bord — qui est rapidement devenu un équipement attendu dans les VUS électriques de luxe — pourrait en décevoir plus d’un.

Les équipements de série de la version Type S comprennent :

– L’affichage tête-haute

– Un système de climatisation à trois zones

– Un rétroviseur à affichage numérique

– Des sièges avant à réglages électriques en 16 positions

– Des sièges arrière chauffants

– Un hayon à ouverture électrique avec accès mains libres

L'Acura ZDX Type S 2024, calandre | Photo : D.Boshouwers

La technologie de l'Acura ZDX Type S 2024 - 8,0/10

Le ZDX Type S est doté des technologies de pointe attendues avec un nouveau modèle, un véhicule électrique de surcroît.

Quoi qu’il en soit, le grand intérêt ici est la suite des caractéristiques du système AcuraWatch qui comprend, en plus d’une foule de fonctionnalités d’assistance à la conduite, le dispositif Hands Free Cruise, essentiellement le système de conduite semi-autonome Super Cruise de GM. Il permet de se laisser conduire mains libres sur de vastes portions d’autoroutes au Canada et aux États-Unis.

Ce système a fonctionné à merveille sur la route 101 en Californie, sauf une seule exception, alors qu’il a semblé être confus par la disparition de la voie de gauche dans laquelle nous nous trouvions. Nous supposons que le système aurait déclenché un freinage d’urgence pour éviter de percuter la voiture qui se trouvait sur la voie à notre droite, mais nous n’avions pas l’intention d’attendre pour le savoir. Un petit rappel de l’importance de demeurer vigilant quand on est au volant, même en conduite mains libres.

Autres points forts technologiques du ZDX Type S :

– L’intégration de Google (une première chez Acura)

– La fonctionnalité Apple CarPlay et Android Auto sans fil

– Un système audio Bang & Olufsen à 18 haut-parleurs, de série

– Un éclairage d’ambiance personnalisable

– Une « carte clé » pour un accès facile au véhicule

– Des mises à jour en direct

L'Acura ZDX Type S 2024, trois quarts arrière | Photo : D.Boshouwers

Motorisation de l'Acura ZDX Type S 2024 - 8,5/10

Le ZDX Type S est équipé d’une batterie lithium-ion de 102 kWh et, comme le Lyriq, il peut délivrer une puissance de 500 chevaux et un couple de 544 lb-pi grâce à ses deux moteurs électriques (et oui, la version Type S est uniquement livrable en configuration à quatre roues motrices au Canada). À propos de ces chiffres, cette variante n’offre aux conducteurs que 10 chevaux de plus que la version à deux moteurs du ZDX de base, mais plus de 100 lb-pi de couple additionnels.

Chargement plus rapide

Selon Acura, la capacité de recharge peut atteindre 190 kW, et les utilisateurs peuvent récupérer jusqu’à 100 km d’autonomie en 10 minutes environ. C’est avec des conditions idéales, et ce n’est pas quelque chose que nous allions pouvoir tester lors de ce premier contact, puisque notre itinéraire était moindre que les 447 km d’autonomie maximale officielle. (L’autonomie du ZDX normale à deux moteurs peut atteindre 489 km avec une charge complète).

L'Acura ZDX Type S 2024, en rouge | Photo : D.Boshouwers

Conduite de l'Acura ZDX Type S 2024 - 8,0/10

Il n’y a aucun doute quant aux capacités de performance brute. Avec un couple de 544 lb-pi livrable immédiatement, l’accélération est très dynamique, et il y a peu de relâchement lorsqu’on atteint une vitesse d’autoroute. Le freinage est vif et inspire confiance, grâce aux freins Brembo notamment. Le confort est maximisé par la présence de la suspension pneumatique adaptative, bien que les routes sans défaut du sud de la Californie ne sont pas idéales pour un véritable test de suspension.

Mais le ZDX demeure un véhicule lourd ; on ne le sent jamais léger, surtout lorsqu’on le pousse dans les virages. Le centre de gravité est bas, il n’y a donc pas beaucoup de roulis en soi, et en mode Sport, le ZDX Type S épouse un peu plus la route. Mais on ne peut masquer complètement le poids de ce véhicule électrique qui roule sur des jantes de 22 pouces et s’allonge sur 5019 mm, soit presque autant que le MDX actuel. Les véhicules verts peuvent-ils vraiment rester verts lorsqu’ils deviennent gros et lourds ? Ce n’est pas une question spécifique à ce modèle — le EV9 de Kia n’est pas un poids plume sur la route — mais il est impossible de l’ignorer.

L'Acura ZDX Type S 2024, en blanc | Photo : D.Boshouwers

Prix de l'Acura ZDX Type S 2024 - 7,0/10

Alors que le modèle de base A-Spec affiche un PDSF de 84 990 $ au Canada, la variante Type S coûte un peu plus cher, en raison de la plus grande puissance qui la sous-tend. Son prix de départ s’élève à 91 490 $. Une fois les frais et les taxes pris en compte, vous aurez dépassé les 100 000 $…

Voir : Acura ZDX 2024 : le nouveau VUS électrique est offert à partir de 84 990 $ au Canada

Le mot de la fin

Dans l’ensemble, la conduite de ce tout nouveau VUS de luxe d’Acura est plus qu’agréable. Il y a de l’espace à profusion aux deux rangées et le volume de chargement est amplement suffisant (793 litres).

Ce véhicule électrique est plaisant à conduire, surtout qu’il démontre une sportivité indéniable. De plus, on aime bien sa forme qui s’apparente quand même à celle d’une familiale.

On se pose cependant des questions par rapport à son prix qui pourrait le rendre moins que concurrentiel vis-à-vis ses rivaux sur le marché.

L'Acura ZDX Type S 2024, arrière | Photo : D.Boshouwers

Quelques-unes de vos questions concernant l'Acura ZDX Type S 2024

Le ZDX Type S est-il un véritable véhicule électrique haute performance ?

Oui, si l’on en croit les chiffres et le comportement dynamique sur la route. Mais les lois de la physique s’appliquent toujours et il est impossible d’échapper complètement à la taille et au poids de ce VUS.

Puis-je me procurer une Acura ZDX à propulsion ?

Si vous êtes au Canada, non. Les acheteurs américains ont accès à une version à propulsion du ZDX, mais comme nous l’avons vu avec d’autres constructeurs pour d’autres modèles, le Canada n’est pas un marché suffisamment important pour cela. Les Canadiens ont tendance à accorder beaucoup d’importance à la traction intégrale.

Quelle est la capacité de remorquage de l'Acura ZDX Type S ?

L'Acura ZDX Type S peu remorquer jusqu'à 3500 livres - ce qui réduira évidemment l'autonomie du véhicule.

Les concurrents de l'Acura ZDX Type S 2024

- Audi SQ8 e-tron

- BMW iX

- Genesis GV70 Electrifiée

- Lexus RZ

- Mercedes-Benz EQE

- Tesla Model Y

L'Acura ZDX Type S 2024, écusson Type S | Photo : D.Boshouwers

Le système Hands Free Cruise activé dans l'Acura ZDX Type S 2024 | Photo : D.Boshouwers

L'Acura ZDX Type S 2024, écrans sur le tableau de bord | Photo : Acura

L'Acura ZDX Type S 2024, coffre | Photo : D.Boshouwers