Lexus ES 2026 : la berline de luxe réinventée ?

Lexus vient de dévoiler la nouvelle génération de sa berline ES, qui portera le millésime 2026. Cette nouvelle version introduit un design actualisé, des technologies modernes et confirme l’engagement de la marque envers non seulement l’électrification, mais les berlines électrifiées.

La Lexus ES 2026, de haut | Photo : Lexus

Design de la Lexus ES 2026

Pour 2026, Lexus propose une évolution du design extérieur de la ES, caractérisée par une silhouette retravaillée et dynamique. Selon la marque, cette nouvelle génération conserve l’identité distinctive de la ES tout en adoptant des proportions et des lignes plus modernes.

La Lexus ES 500e 2026, intérieur | Photo : Lexus

Habitacle

L’intérieur de la Lexus ES 2026 a été repensé pour améliorer l’expérience à bord. L’accent est mis sur un habitacle spacieux, ergonomique et optimisé avec une conception centrée sur le conducteur.

Lexus annonce également l’intégration du nouveau système multimédia « Lexus Interface », avec des écrans plus grands et une interface utilisateur améliorée. Le savoir-faire artisanal Takumi restera présent pour garantir la qualité des matériaux et des finitions.

La Lexus ES 300h 2026 (version européenne) | Photo : Lexus

Motorisations de la Lexus ES 2026

Lexus continue de miser sur l’électrification avec sa ES 2026, qui proposera une gamme de motorisations hybrides. Bien que les détails précis restent à venir, on anticipe une évolution de la motorisation hybride de l’actuelle ES 300 h. La nouvelle ES 350h se distinguera par l’ajout de la traction intégrale, offerte de série au Canada, et par l’intégration d’un essieu électronique combinant le contrôle de puissance et la transmission au moteur hybride de 2,5 litres. Cette innovation permettrait de réduire la taille et le poids du moteur, tout en diminuant les vibrations et en améliorant l’efficacité énergétique.

La Lexus ES 500e 2026, avant | Photo : Lexus

La gamme sera complétée par de nouveaux modèles électriques ; l’ES 350e à traction et l’ES 500e à rouage intégral, dotées d’une batterie logée sous le plancher pour abaisser le centre de gravité et améliorer la stabilité. Le modèle ES 350e offrirait une autonomie, estimée par le fabricant, à 480 km avec des roues de 19 pouces. La ES 500e bénéficiera, quant à elle, du système de traction intégrale Direct4, qui ajuste dynamiquement la distribution de la puissance entre les roues pour optimiser l’accélération, la stabilité et la consommation.

Technologie de la Lexus ES 2026

Sans surprise, la ES 2026 est équipée des dernières innovations en matière d’aides à la conduite et de sécurité active, notamment avec la dernière version de la suite Lexus Safety System+.

Les détails complets concernant les spécifications techniques, les prix et la disponibilité exacte sur le marché canadien seront communiqués ultérieurement.

La Lexus ES 500e 2026, sièges | Photo : Lexus

La Lexus ES 500e 2026, arrière | Photo : Lexus