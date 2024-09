Lexus ES 2025 : prix et détails pour le Canada

• La Lexus ES 2025 profite de changements notables en matière de motorisation et de technologies.

La Lexus ES, cousine de luxe de la Camry chez Toyota, est proposée avec un moteur à essence, mais aussi en préparation hybride. Elle est aussi livrable en configuration à traction ou avec le rouage intégral. La palette s’étend sur douze versions. C’est tout un choix que les acheteurs ont devant eux.

La Lexus ES 2025, édition Accents noir | Photo : Lexus

Lexus ES 2025 - quoi de neuf ?

Pour 2025, Lexus enrichit la série ES avec l’introduction de l’édition spéciale « Accents noirs », livrable avec la ES 350 dotée de l’ensemble F SPORT 2. Cette édition limitée apporte une touche sportive avec des accents noirs distinctifs à l’intérieur comme à l’extérieur. Par ailleurs, toutes les versions de la Lexus ES sont désormais équipées de série du système multimédia Lexus Interface et de la suite de sécurité Lexus+ 2.5.

Sur le plan technologique, le système multimédia Lexus Interface a été mis à jour pour offrir une meilleure expérience utilisateur, avec une meilleure intégration des applications mobiles et des commandes vocales, ce qui va rendre les interactions avec les systèmes du véhicule plus naturelles, et du coup, plus sécuritaire.

Lexus ES 350 2025 | Photo : Lexus

Versions de la Lexus ES 2025

Lexus offre aux consommateurs canadiens douze versions de la série ES pour 2025, centrées autour de trois configurations de moteur, y compris conventionnels et hybrides.

La Lexus ES 250 AWD est animée par un 4-cylindres de 2,5 litres et elle se décline de différentes façons, avec une configuration plus basique ou des équipements comme la navigation Lexus et un système de recharge sans fil pour appareils électroniques.

La variante ES 300h dispose d’un groupe motopropulseur hybride qui associe un 4-cylindres à cycle Atkinson de 2,5 litres à des moteurs électriques, offrant 215 chevaux et une consommation réduite en carburant. Diverses configurations de ce modèle incluent des options comme des roues en alliage, des sièges avant chauffants et ventilés, ainsi que des technologies avancées telles que le système Lexus Interface et divers systèmes d’aides à la conduite.

Quant à la Lexus ES 350, elle propose un moteur V6 de 3,5 litres délivrant 302 chevaux. Elle se décline en plusieurs versions, enrichies de fonctionnalités telles que des phares à DEL, un système audio haut de gamme Mark Levinson, et même un toit panoramique dans le cas de certaines variantes. Les modèles pourvus de l’ensemble F SPORT ajoutent des éléments de style et de performance.

La Lexus ES 2025, édition Accents noir, de profil | Photo : Lexus

Prix canadiens de la Lexus ES 2025

- ES 250 AWD Signature 2025 - 49 685 $

- ES 250 AWD Premium 2025 - 53 365 $

- ES 300h Premium 2025 - 55 414 $

- ES 300h Luxe 2025 - 62 064 $

- ES 300h Ultra-luxe 2025 2025 - 66 219 $

- ES 300h F Sport Design 2025 - 57 251 $

- ES 300h F Sport 2 2025 - 62 781 $

- ES 350 Premium 2025 - 53 364 $

- ES 350 Ultra-luxe 2025 - 64 170 $

- ES 350 F Sport Design 2025 - 55 374 $

- ES 350 F Sport 2 2025 - 61 584 $

- ES 350 Édition spéciale, accents noirs 2025 - 64 541 $

Lexus ES 350 2025, intérieur | Photo : Lexus

Lexus ES 350 2025, tableau de bord | Photo : Lexus

Lexus ES 350 2025, levier de changement de vitesse | Photo : Lexus

Lexus ES 350 2025, volant | Photo : Lexus

Lexus ES 350 2025, roue | Photo : Lexus