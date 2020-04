C’est terminé pour la Lexus GS

L’année 2020 sera la dernière pour la Lexus GS. Considérant les faibles ventes du modèle, la nouvelle n’est pas une surprise. Ce qui l’est, tristement, c’est qu’on assiste aux derniers moments d’un des secrets les mieux gardés de l’industrie. En tout point, on parle d’une voiture exceptionnelle ici.

Pour signaler le chant du cygne du modèle, Lexus va proposer une édition spéciale Black Line dont la production sera limitée à 200 unités. Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes en attente d’une réponse de Lexus Canada afin de savoir si certains exemplaires seront réservés à notre marché.

Mise à jour : Malheureusement, Lexus Canada nous a confirmé que cette dernière ne sera pas offerte chez nous. En revanche, les modèles réguliers le seront jusqu’à la fin de la production.

« Nous évaluons en permanence les différents modèles de notre gamme, a déclaré un porte-parole de Lexus au site Motor Authority. Dans le segment en déclin des berlines, la famille GS a représenté une petite partie de nos ventes au cours des dernières années. »

Photo : Lexus Lexus GS Black Line 2020, trois quarts arrière

En 2019, les ventes de la GS n’ont représenté que 4 % du total des ventes de voitures chez Lexus avec 3378 unités, et 0,8 % des ventes totales de berlines de luxe de taille intermédiaire, selon le constructeur automobile. Les parts de marché de la GS ont diminué de 48,8 % par rapport à 2018.

Conséquemment, toute la famille GS sera supprimée, y compris la variante performante GS F, une bête qui séduit à coup sûr. Cette dernière dispose d’un V8 de 5 litres qui est partagé avec le coupé RC F. Le bloc est bon pour 467 chevaux et 389 livres-pied de couple, sans compter que sa sonorité donne un petit goût de revenez-y.

Lancée pour l’année modèle 1994, la berline GS devait concurrencer les BMW Série 5 et Mercedes-Benz Classe E de ce monde. Cependant, quatre générations plus tard, Lexus n’a pas réussi à s’imposer avec son modèle.

Photo : Lexus Lexus GS Black Line 2020, intérieur

L’édition Black Line est basée sur le modèle GS 350 F Sport. Elle est dotée de garnitures extérieures noires et d’une peinture contrastante Ultra White ou Caviar. L’intérieur prend une allure bicolore avec du cuir noir et rouge Rioja, ainsi qu’avec des surpiqûres rouges sur le tableau de bord. Des garnitures intérieures en fibre de carbone et en Alcantara sont également incluses.

Lexus a également demandé à la compagnie Zero Halliburton, une firme qui fabrique des mallettes de voyage et des porte-documents résistants principalement faits d’aluminium, de concevoir un ensemble de deux pièces de bagages assortis pour la version Black Line. Arborant les logos de Lexus, cet ensemble comprendra un sac de transport et une valise de voyage de taille moyenne.

La voiture sera équipée du même moteur V6 de 3,5 litres que la GS 350, une mécanique qui propose 311 chevaux et 280 livres-pieds de couple. Lexus proposera cette édition hommage avec la propulsion ou la traction intégrale. Les améliorations apportées au châssis s’inspirent du modèle F Sport existant.

La Lexus GS Black Line 2020 sera livrable à compter de l’été. Le prix sera annoncé à l’approche de la date de mise en vente. Encore une fois, nous vous reviendrons le plus rapidement possible lorsque nous saurons si cette variante sera accessible aux consommateurs canadiens.

Photo : Lexus Lexus GS Black Line 2020, sièges