Willow Springs, Californie - Les amateurs de performance connaissent ce segment de marché qui englobe bon nombre de modèles. Vous avez chez les Allemands la Mercedes C 63 AMG, l’Audi RS5 et la BMW M4. Les Américains offrent une Mustang GT350 ou encore une Camaro ZL1, et finalement Infiniti dispose de sa Q60 Red Sport.

Où se situe la Lexus RC-F dans ce tableau assez bien garni ? Elle ne possède pas le côté extrême, ni la puissance brute d’une C 63. Cette dernière mobilise toute l’adrénaline que vous avez dans le corps lorsque vous cherchez à trouver les limites de la bête. La RC-F joue la carte de l’équilibre. Elle offre un confort très appréciable et le son de son V8 atmosphérique touche les cordes sensibles de tous les amateurs de performance.

Qu’y a-t-il de neuf pour 2020 ?

La famille des modèles F a vu le jour en 2008 avec la IS-F. En 2011, la rarissime LF-A et son V10 ont fait un bref, mais remarqué passage de deux ans. La première RC-F est arrivée en 2015, après la fin du règne de l’ISF en 2014. Finalement, la GS-F a suivi en 2016.

Donc, cinq ans après ses débuts, la RC-F reçoit quelques retouches bien senties pour 2020. Trois versions figurent au programme. Tous les modèles reçoivent à l’avant des prises d’air latérales redessinées et plus larges pour canaliser plus d’air vers les refroidisseurs d’huile. De profil, une nouvelle surface concave à l’extrémité du bas de caisse dessine une nouvelle ligne de relief tout en favorisant le flux d’air au-delà des roues arrière, tandis que les longues lames latérales ont pour mission d’accroître la stabilité à grande vitesse.

Les autres évolutions visuelles incluent de nouveaux phares à DEL en option, partagés avec le coupé LC, et des feux de jour intégrés. La forme de la calandre emblématique de la RC F a été modifiée par l’ajout d’une ouverture. Cette dernière s’étend sur toute la partie inférieure pour créer une partie avant visuellement plus courte. À l’arrière, de nouveaux feux combinés s’intègrent au pare-chocs redessiné pour donner au coupé une apparence plus affûtée.

L’autre objectif, moins visible, derrière les changements est la réduction du poids à des endroits stratégiques à l’avant et à l’arrière pour améliorer le ressenti sur la route. Ainsi, plusieurs pièces d’acier sont passées à l’aluminium. Dans la version Performance, le toit et l’aileron arrière, en fibre de carbone, font passer le prix de 85 000 $ à 96 000 $.

Pour la première fois cette année, Lexus ajoute une version RC-F Track Edition qui pousse le principe de réduction de poids encore plus loin. Le capot, le toit et un aileron fixe sur le coffre empruntent la fibre de carbone. Des freins en carbone-céramique gâtés d’étriers à six pistons à l’avant, quatre à l’arrière (peint en rouge), ainsi qu’un échappement en titane avec roues BBS ultralégères de 19 pouces, amène la facture à 119 500 $. Tous ces éléments offrent une réduction de poids d’environ 65 kg vis-à-vis la version de base.

Pour ceux que cela intéresse, sachez que seulement 10 de ses modèles seront offerts au Canada (50 aux États-Unis) !

Le V8 toujours au rendez-vous

Pour toutes les versions RC-F, un seul moteur, le magnifique et mélodieux V8 de 5 litres qui est là depuis la première Lexus IS-F en 2008. Alors qu’il faisait 416 chevaux à ses débuts, Lexus réussit à en extirper 472 en 2020, soit 5 de plus qu’en 2019. Le couple, pour sa part, se situe à 395 livres-pieds. La puissance passe toujours par les seules roues arrière via une boîte automatique à huit rapports avec mode manuel et changement de vitesses au volant, et dont le rendement est très souple. Cette cavalerie permet de pousser la RC-F à 100 km/h en 4,5 secondes.

Ambiance de luxe

Alors que bien des voitures conçues pour puristes sacrifient sur le degré de confort, Lexus reste fidèle à elle même. L’intérieur est accueillant et superbement fini avec des sièges en cuir à la fois confortables et moulants.

La Track Edition s’accompagne de garnitures en cuir rouge ponctuées de surfaces d’Alcantara qui confèrent une apparence plus exclusive. Des garnitures en Alcantara sont également utilisées sur le bloc central et les accoudoirs. Du carbone rouge sur les portières et le tableau de bord, ainsi que sur la moquette rouge, font également partie des exclusivités de la Track Edition.

Pour tous les modèles, vous avez droit de série à un volant chauffant en cuir inclinable et télescopique à commande assistée (manuelle sur le Track Edition) avec sélecteurs de vitesse au volant. Une chaîne audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs, un écran de 7 pouces et la navigation, des sièges avant en cuir, chauffants et ventilés et ajustables à huit directions, de même que des jauges sportives avec écran TFT complet (TFT = transistors à couches minces), sont compris. Idem pour le démarrage par bouton-poussoir, l’accès sans clé, l’aide au stationnement et le régulateur de vitesse adaptatif.

Vous obtenez également un avertisseur d'angle mort, des feux de freinage à DEL ainsi que des alertes de sortie de voie et de trafic transversal. Le groupe performance ajoute un différentiel arrière avec vecteur de couple, des jantes en alliage uniques, un toit entièrement en fibre de carbone pour réduire le poids (il élimine le toit ouvrant) et un aileron arrière actif.

Sur la route

Nos séances sur piste avec les constructeurs automobiles se résument en général à quelques tours, question de pouvoir constater la puissance des mécaniques... et c’est tout. Lexus a mis à notre disposition le circuit de Willow Springs (réputé être le plus rapide de l’Ouest américain) pour une journée complète avec un modèle régulier et deux versions Track Edition. Le tout en compagnie de Scott Pruett, grand pilote américain retraité depuis peu, qui servait d’instructeur et de conseiller sur la piste.

Au lieu de vous décrire en détail tous les tenants et aboutissants techniques comme les pneus Michelin Pilot 4S de 19 pouces conçus spécialement pour le modèle ou le système Torsen de la variante Track Edition, je vous parlerai du sentiment général qui se résume en un mot : équilibre.

Les Japonais ont le souci extrême du détail et de la perfection, mais aussi de l’harmonie. C’est exactement ce que l’on ressent au volant de la RC-F. Si la voiture est capable de belles accélérations, celles-ci ne sont pas aussi violentes et brutales que celles d’une Mercedes C63 AMG, mais le V8 vous donne tout de même de beaux frissons dans le dos.

La réduction de poids des masses non suspendus donne une légèreté perceptible à la version Track Edition. Cela se traduit par un caractère plus enjoué sur la piste. Et l’arrière, plus léger, permet de contrôler les mouvements de caisse en jouant de l’accélérateur pour remettre la voiture sur sa trajectoire, comme avec une véritable machine de course.

Sur la route, elle demeure toujours très civilisée et quand vous avez besoin de puissance, Lexus a modifié la cartographie du moteur. L’ouverture du conduit secondaire d’admission d’air, qui se faisait l’an dernier à 3600 tr/min, est passée à 2800 cette année. Cela améliore à la fois le son du moteur et augmente la puissance à plus bas régime. Deux tours à pleine vapeur avec Scott Pruett au volant m’ont convaincu que cette sportive mérite son titre de Track Edition.

Conclusion

Il est clair que la RC-F est un modèle de niche, mais elle offre un juste équilibre entre la puissance, le plaisir de conduire et le confort au quotidien. Et vous avez en boni la fiabilité qui est une denrée rare dans ce segment de marché.

On aime

Bel équilibre puissance/confort

Finition sans reproche

Ligne réussie

On aime moins

Facture de carburant salée

Pavée tactile inutile

