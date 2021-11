Est-ce que Lexus prépare le retour de la LFA ?

L’univers automobile est rempli de rumeurs. Conséquemment, il faut toujours faire attention lorsqu’une nouvelle se pointe partout sur le Net. Vous êtes donc avertis concernant cette information en provenance du japon qui indique qu’une deuxième Lexus LFA serait en préparation.

La nouvelle provient du magazine Best Cars. Ce dernier prétend avoir une exclusivité à propos de la « super sportive » de Lexus. Selon le magazine, la prochaine mouture adopterait une approche hybride rechargeable avec une configuration centrale avant (le moteur derrière l’essieu avant), le tout avec une carrosserie en fibre de carbone. Le côté essence de l’équation serait un V8 biturbo de 4 litres générant environ 937 chevaux.

Le modèle, s’il voit effectivement le jour, ferait ses débuts en 2025.

À l’époque, la LFA, qui avait été proposée de 2010 à 2012, s’animait au réveil d’un V10 de 4,8 litres qui proposait 552 chevaux, mais surtout, une sonorité qui faisait baver. Le modèle avait essuyé quelques critiques à l’époque, mais le marché de la collection lui est plutôt tendre depuis quelques années. Cet été, un modèle s’est vendu 819 000 $ américains lors d’un encan tenu dans le cadre des activités de la semaine automobile de Pebble Beach ; c’est plus du double de ce qui avait été payé lors de son achat il y a 10 ans.

Il y a quelques années, une LFA portant un habit de camouflage avait été vue sur piste, supposément pour des essais de pneus ; on n’a pas besoin de cacher les lignes d’une voiture pour cela.

Bref, on a du matériel pour alimenter la rumeur encore longtemps. On verra si Lexus va de l’avant avec une vraie super voiture. La LC qu’elle propose actuellement est certes spectaculaire et puissante, mais il s’agit avant tout d’une grande routière.