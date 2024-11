Lexus Canada élargit l’offre avec la famille RX pour 2025 avec l’introduction de deux nouvelles versions : RX 350h F Sport Design et le RX 500h Édition spéciale Accents noirs. Ces ajouts portent à 16 le nombre total de variantes offertes aux acheteurs canadiens, pour un choix plus large visant à répondre aux divers besoins et préférences.

Design du Lexus RX 2025

Le RX 2025, assemblé principalement au Canada, se distingue avec sa calandre trapézoïdale en forme de sablier, emblématique des produits Lexus, et ses phares horizontaux à DEL qui lui confèrent une touche de luxe discrète. À l’arrière, une barre lumineuse, aussi horizontale, accentue le style du RX.

Lexus RX F Sport 2023-2025, intérieur | Photo : Lexus

L’intérieur du RX a aussi été retouché pour offrir plus de confort aux cinq adultes qui peuvent y monter. L’habitacle est agrémenté de matériaux de qualité premium, tels que des boiseries découpées au laser et des garnitures en 3D. L’ergonomie est centrée sur le conducteur, avec des commandes intuitives et facilement accessibles.

Motorisations du Lexus RX 2025

Le RX 2025 est proposé avec une variété de groupes propulseurs, allant du moteur 4-cylindres turbo de 2,4 litres du RX 350 aux systèmes hybrides des modèles RX 350h et RX 500h.

Le RX 450h+ est équipé d’un groupe propulseur hybride rechargeable, offrant une autonomie plus importante en mode tout électrique.

Lexus RX F Sport 2023-2025, arrière | Photo : Lexus

Les nouvelles versions du Lexus RX 2025

RX 350h F Sport Design – Cette nouvelle version ajoute une touche sportive au RX 350h Premium. Elle se distingue par des jantes F Sport de 21 pouces, une calandre et des pare-chocs F Sport, ainsi que des éléments de design extérieurs exclusifs.

RX 500h Édition spéciale Accents noirs — Cette édition limitée, basée sur la version F Sport Performance 3, se caractérise par des éléments de design noirs, des jantes exclusives et des étriers de frein orange. L’intérieur offre des surpiqûres contrastées et des tapis protecteurs noirs.

Technologie du Lexus RX 2025

Chaque version du RX 2025 est équipée du système multimédia Lexus Interface, compatible avec les applications Apple CarPlay et Android Auto (connexion sans fil). Le système est doté de commandes vocales intuitives pour une interaction simplifiée. La sécurité est assurée par la suite Lexus Safety System+ 3.0, qui offre une gamme complète de technologies de sécurité avancées.

Prix canadiens du Lexus RX 2025

– Lexus RX 350 Premium - 60 130 $

– Lexus RX 350 Luxe - 67 624 $

– Lexus RX 350 Ultra-luxe - 71 130 $

– Lexus RX 350 Exécutif - 75 629 $

– Lexus RX 350 F Sport 1 - 64 730 $

– Lexus RX 350 F Sport 2 - 70 124 $

– Lexus RX 350 F Sport 3 - 75 629 $

– Lexus RX 350h Premium - 62 290 $

– Lexus RX 350h F Sport Design - 64 805 $

– Lexus RX 350h Luxe - 69 784 $

– Lexus RX 350h Ultra-luxe - 73 290 $

– Lexus RX 350h Exécutif - 77 789 $

– Lexus RX 500h F Sport Performance 2 - 81 939 $

– Lexus RX 500h F Sport Performance 3 - 87 739 $

– Lexus RX 500h Édition spéciale sport Noire - 90 574 $

– Lexus NX 450h+ Exécutif - 87 500 $

Les versions du RX 2025 sont maintenant chez les concessionnaires Lexus du Canada.