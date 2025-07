Cela peut sembler fou, mais la Maserati MC20 fête déjà ses cinq ans cette année. Lancée en septembre 2020, elle pourrait prochainement céder sa place à une descendante.

En effet, Maserati a récemment fait enregistrer le nom MC25 auprès du bureau américain des brevets et marques de commerce, laissant présager un nouveau modèle qui s’inscrit dans la continuité de son actuelle nomenclature. La demande couvre à la fois l’utilisation du nom pour les automobiles et les modèles réduits, ce qui laisse croire que le lancement d’une nouvelle super voiture pourrait être imminent.

Cela dit, aucun indice officiel ne confirme la mise en chantier d’une successeure directe à la MC20 — surtout dans un contexte industriel compliqué pour la marque au trident.

Ventes en chute libre et gamme réduite

Les ventes de Maserati ont plongé de 57 % en 2024, passant de 26 600 à seulement 11 300 unités en un an. Et pour aggraver la situation, le constructeur a mis fin à deux de ses modèles les plus populaires : le Levante et la Ghibli, sans remplacement prévu à court terme.

| Photo : D.Boshouwers

Des rumeurs sur une possible vente de la marque par Stellantis ont aussi circulé en 2023, mais le groupe a réaffirmé en avril dernier son engagement envers Maserati. Cela dit, l’allocation des ressources reste limitée pour une refonte complète de la MC20.

Une évolution plutôt qu’une révolution ?

Plutôt que de concevoir un nouveau modèle de A à Z, Maserati pourrait choisir de faire évoluer la MC20 vers une version plus affûtée. On pense notamment à la MCXtrema, dévoilée en 2023, une version de piste de 730 chevaux animée par le V6 biturbo Nettuno de 3,0 litres.

Une mise à niveau esthétique, un nouveau nom, des améliorations mécaniques et une mise à jour technologique pourraient suffire pour justifier la nouvelle appellation MC25. Pour l’instant, aucun détail officiel n’a été dévoilé.

Un avenir à surveiller

Maserati navigue en eaux troubles, mais la réservation du nom MC25 indique que la marque ne compte pas abandonner son segment fétiche. Une chose est certaine : les amateurs de super voitures italiennes devront avoir à l’œil sur Modène ces prochains mois.