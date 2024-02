Une EV8 dans les plans de Kia

• Kia prépare une berline électrique qui prendrait le nom de EV8, selon un document découvert en Corée du Sud.

Lorsque Kia a décidé de sacrifier sa berline Stinger après une trop courte apparition sur le marché, plusieurs ont alors cru que c’en était fait de ce modèle, du moins de l’esprit qui l’animait. Les berlines de performances sont devenues une denrée rare à travers l’industrie.

Il y a peut-être lieu d’espérer, cependant, car selon les informations qui circulent, Kia travaillerait au développement d’une berline hautement performante, cette fois entièrement électrique. La voiture porterait le nom de code GT1.

Si l’information circule, c’est que le site coréen The Korean Car Blog a mis la main sur un document révélant le calendrier de production des prochains modèles de la marque. C’est dans ce document qu’on peut découvrir la remplaçante de la Stinger, sous l’appellation EV8.

Certains se souviendront que la nouvelle avait fait le tour l’été dernier, mais on demeurait au stade de la rumeur. Là, c’est un peu plus concret.

La voiture va reposer sur la prochaine plateforme électrique (eM) du groupe Hyundai. Cette dernière se veut une évolution de la structure E-GMP (Electric-Global Modular Platform) qui sert actuellement les modèles EV6 et EV9. Elle servirait aussi d’autres créations de la grande famille Hyundai, comme le futur Genesis GV90.

Logo Kia sur le Kia EV6 GT Photo : D.Heyman

Quant à la future EV8, on raconte qu’elle utiliserait une batterie de 113,2 kWh, ce qui est sensiblement plus gros que la pile de 99,8 kWh que l’on retrouve avec le nouveau EV9. La Lucid Air est pourvue d’une batterie de 112 kWh, ce qui lui permet d’offrir une autonomie de plus de 800 km. On devine que Kia vise un coup de circuit avec l’autonomie de ce futur produit.

La puissance du modèle culminerait à 612 chevaux grâce à la présence d’unités de 268 chevaux à l’avant, 449 forces à l’arrière. On est loin des 365 chevaux que proposait la Stinger à moteur V6.

On parlera du modèle le plus puissant de Kia, car l’actuelle EV6 GT a une capacité maximale de 576 chevaux.

On s’attend bien sûr à ce que des versions de base moins performantes soient aussi de la partie.

La production du modèle serait lancée d’ici 2026, en Corée du Sud. Il faudra voir si la compagnie prévoit par la suite assembler la voiture en Amérique du Nord, là où l’EV9 sera fabriqué dans une nouvelle usine qui doit voir le jour en 2025, dans l’État de la Géorgie.

La production en sol américain est importante pour qu’un modèle se qualifie pour les 7500 $ de crédits proposés par nos voisins du sud. Bien sûr, l’élection présidentielle américaine de novembre prochain pourrait changer la donne si les républicains reprennent le contrôle de la Maison-Blanche.