Maserati sera entièrement électrique en 2030

Ajoutez le nom de Maserati aux marques qui ont pris l’engagement de ne proposer que des véhicules électriques. Cette fois, l’objectif a été fixé à 2030 par la marque de luxe italienne qui fait partie de l’empire Stellantis.

GranTurismo « Folgore »

Et il ne faudra pas attendre longtemps avant de voir des produits apparaître, car Maserati prévoit proposer des versions électriques de ses créations aussitôt qu’en 2025. Dès l’an prochain d’ailleurs, une nouvelle GranTurismo électrique offrant plus de 1200 chevaux est attendue. L’entreprise l’a confirmé jeudi.

La GranTurismo « Folgore » sera le premier véhicule entièrement électrique de la célèbre marque. Elle sera en mesure d’effacer le 0-100 km/h en moins de 3 secondes et atteindre une vitesse supérieure à 300 km/h. Le nom Folgore sera utilisé pour regrouper l’offre électrique. Il signifie « foudre », en italien.

Après la GranTurismo, Maserati lancera une version entièrement électrique du VUS de taille intermédiaire Grecale, ainsi qu’une Grancabrio GT. D’ici 2025, Maserati prévoit également ajouter des versions électriques aux gammes suivantes : la super voiture MC20, la berline Quattroporte et le VUS Levante.

Le chef de la direction de Maserati, Davide Grasso, a décrit le virage comme un « moment décisif » pour le constructeur plus que centenaire.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Maserati La future GranTurismo « Folgore » de Maserati, fig. 2

Le chef de la direction de Maserati, Davide Grasso, a décrit le virage comme un « moment décisif » pour le constructeur plus que centenaire.

Puis, bonne nouvelle pour les employés, Stellantis s’est engagé à ce que chaque produit Folgore soit développé, conçu et produit entièrement en Italie. Toujours selon Davide Grasso, Maserati a également rehaussé ses exigences internes en matière de qualité, investissant de l’argent dans le personnel et les installations pour atteindre ces objectifs. Cela signifie également que le niveau de performances, le confort et la technologie seront au cœur des nouveaux modèles électriques de la marque.

Ça promet, du moins sur papier.