Maserati GranTurismo Trofeo 2024 | Photo : Maserati

• La Maserati GranTurismo 2024 est présentée.

• C'est le premier modèle de l'histoire de la marque à être disponible avec un groupe motopropulseur 100 % électrique.

• Des variantes avec un moteur V6 turbo font également partie de l'offre.

• La variante électrique GranTurismo GT Folgore livre une puissance maximale de 760 chevaux.

La Maserati GranTurismo 2024 de nouvelle génération a fait ses débuts officiels hier, passant instantanément du modèle le plus ancien de la gamme de la marque italienne à son plus avant-gardiste.

La Folgore

Ce n'est pas une affirmation discutable, étant donné que le nouveau modèle est le premier de l'histoire à être équipé d'un groupe motopropulseur 100 % électrique. Grâce à ses trois moteurs électriques de 300 kW, la GranTurismo Folgore livre une puissance maximale de 760 chevaux et peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes. Le groupe motopropulseur est à quatre roues motrices.

L'autre choix, disponible sur les variantes Modena et Trofeo, est un moteur V6 turbocompressé (appelé Nettuno) qui développe 490 chevaux pour la première et 550 chevaux pour la seconde. Ce moteur est associé à une transmission automatique à 8 rapports.

Maserati GranTurismo Modena 2024 | Photo : Maserati

L'électrification n'est pas la seule nouveauté de cette GranTurismo, bien sûr. La voiture est basée sur une nouvelle plateforme qui fait ses débuts ici; elle utilise des composants en aluminium, magnésium et acier haute performance, en partie pour aider à compenser le poids considérable de la batterie de la version électrique.

La nouvelle GranTurismo est également plus longue, plus large et plus haute qu'auparavant, conformément à une tendance qui semble atteindre tous les coins de l'industrie, même celle des coupés hautes performances.

Et à l'intérieur ?

Bien qu'elle n'ait pas partagé d'images de l'intérieur du modèle, Maserati a indiqué qu'il y aura un écran tactile d'infodivertissement de 12,3 pouces sur la console et un écran de données de 12,2 pouces devant le conducteur, ainsi qu'un troisième écran, plus petit celui-là, sur la console centrale. Parmi les autres atouts, citons un affichage tête haute en option, une horloge numérique, un système audio 3D immersif avec soit 14 haut-parleurs et 800 watts, soit 19 haut-parleurs et 1 195 watts.

En ce qui concerne le calendrier, Maserati prévoit commencer les premières livraisons des versions à moteur V6 de la GranTurismo 2024 au printemps prochain, la Folgore électrique qui suivra plus tard. Dans un premier temps, il y aura une PrimaSerie 75thAnniversary Launch Edition, une série limitée présentant un contenu exclusif et dédié au 75e anniversaire de la marque.

Nous pouvons également nous attendre, plus tard, à une version décapotable, bien qu'aucun calendrier n'ait été divulgué à ce sujet.