Matchbox amorce aussi un virage vert

À travers l’industrie automobile, on le sait, les constructeurs amorcent tour à tour des virages verts. Ça passe bien sûr par l’électrification de leurs produits, mais aussi par des plans de neutralité carbone, tantôt à compter de 2030 pour certains, 2035 ou 2040 pour d’autres.

Voilà qu’une autre voix associée à l’automobile annonce ce genre de transformation, mais on ne parle pas d’un constructeur comme les autres alors que cette fois, c’est le fabricant de miniatures Matchbox qui se met à table.

La compagnie a annoncé la semaine dernière qu’elle prévoyait de fabriquer toutes ses voitures, jeux et emballages avec du plastique 100 % recyclé, recyclable ou d’origine bio, et ce, d’ici 2030. Si Matchbox est le premier de sa horde à annoncer un objectif du genre, il en sera de même pour toutes les marques de la société mère Mattel. Cela signifie que Hot Wheels, Barbie et Polly Pocket suivront le mouvement.

À ce titre, Matchbox a dévoilé son nouvel emballage « zéro plastique » à l’occasion de cette annonce. Fini la traditionnelle préparation en plastique collé à un morceau de carton, un format utilisé depuis des décennies. Plutôt, la voiture résidera dans une petite boîte en carton, la formule qu’utilisait la firme à ses débuts. Les matériaux en papier et en fibres de bois qui composent l’emballage seront certifiés par le Forest Stewardship Council, un organisme pionnier de la certification forestière qui compte plus de 25 ans d’expérience dans la gestion durable des forêts.

Photo : Matchbox Des modèles électriques

Quant aux voitures, elles seront fabriquées à partir de plastique et de zinc recyclés. Le seul matériau non recyclé sera les essieux, en acier inoxydable. Cela représente environ 1 % des composants. Matchbox encourage également le recyclage de ses jouets lorsqu’ils ont atteint la fin de leur vie. Par exemple, les jeux seront conçus de manière à ce que les composants électroniques soient contenus dans un module unique, facilement démontable, afin de faciliter le recyclage des déchets.

Et il n’y a pas que la construction des jouets qui sera verte. Même le sujet sera mis à jour pour refléter l’évolution de l’industrie automobile. La première voiture-jouet à être conçue dans le cadre du mandat de durabilité est une Tesla Roadster. Parmi les autres véhicules verts de la gamme figurent la Nissan LEAF, les BMW i3 et i8, la Toyota Prius, la Honda Insight, ainsi que les Tesla Model S et semi-remorque. Parallèlement, les coffrets de jeu comprendront des éléments tels que des stations de recharge.

Voilà qui est intéressant et qui va permettre aux amateurs d’amasser d’autres items qui deviendront assurément des pièces de collection.