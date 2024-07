Les prix canadiens du Mazda CX-5 2025 ont été annoncés par la compagnie. Les seuls changements notables concernent la version GT, située au milieu de la gamme. Pour le reste, les grands changements viendront avec la nouvelle génération, lorsqu’elle nous sera présentée. Mazda Canada espère sûrement qu’il y en aura une, étant donné que le CX-5 reste son modèle le plus vendu au pays.

Le CX-5 2025 s’affiche à un prix de départ de 32 550 $ au pays, ce qui représente une petite augmentation de 300 $ par rapport au modèle 2024.

Mazda CX-5 2025 - quoi de neuf ?

On le mentionnait, seule la version GT profite de modifications cette année, soit l’ajout de série de la technologie CTS (Cruising & Traffic Support) soit l’aide à la vitesse de croisière et à la circulation, qui était auparavant offerte en option. Pour le reste, c’est le statu quo.

Mazda CX-5 2024/25, avant | Photo : D.Boshouwers

Motorisations du Mazda CX-5 2025

Le moteur de base du CX-5 est un 4-cylindres de 2,5 litres développant 187 chevaux et 185 lb-pi de couple. En option avec la variante Design Sportif, et de série avec tous les autres, on retrouve le moteur 4-cylindres turbo de 2,5 litres dont la puissance varie (entre 227 et 256 chevaux et entre 310 et 320 lb-pi de couple) en fonction de l’indice d’octane du carburant mis dans le réservoir.

La transmission intégrale est de série sur tous les modèles proposés au Canada. Les deux moteurs sont associés à une boîte de vitesses automatique à six rapports.

Consommation de carburant (moteur Skyactiv-G 2,5 litres)

- 9,1 litres / 100 km ville

- 7,7 litres / 100 km route

- 8,5 litres / 100 km combiné

Prix du Mazda CX-5 2025 au Canada

- CX-5 GX 2025 - 32 550 $ (PDSF)

- CX-5 GS - 36 400 $

- CX-5 GS Groupe confort 2025 - 38 500 $

- CX-5 Kuro 2025 - 40 100 $

- CX-5 GT 2025 - 41 450 $

- CX-5 Sport Design 2025 - 44 200 $

- CX-5 Édition Suna 2025 - 44 500 $

- CX-5 Signature 2025 - 45 200 $

Plusieurs options de couleurs extérieures sont livrables, pour un supplément allant de 250 $ à 500 $. Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de transport et de préparation de 2095 $.

Le Mazda CX-5 2025 devrait arriver chez les concessionnaires plus tard cet été.

Mazda CX-5 2024/25, intérieur | Photo : D.Boshouwers