Le Mazda CX-50 2025 passe à l’hybridité

• Le Mazda CX-50 pourra être livré en configuration hybride pour 2025; voici les détails de la gamme pour la nouvelle année.

Grosse nouvelle concernant le troisième VUS qui se vend le plus chez Mazda au Canada, le CX-50. En effet, celui-ci va se décliner en configuration hybride pour 2025. Au passage, Mazda Canada annonce une foule de changements concernant son baroudeur.

D’abord, concernant la motorisation hybride, il s’agit de la même que l’on retrouve avec le Toyota RAV4 hybride, soit un 4-cylindres de 2,5 litres à cycle Atkinson. Cette mécanique, grâce à la présence de deux moteurs électriques (avant et arrière), propose une puissance combinée de 219 chevaux et 163 lb-pi de couple. La livrée sera identique avec le CX-50 hybride.

La consommation moyenne est annoncée à 6,2 litres aux 100 km. C’est 40 % de mieux que ce que propose le CX-50 à essence.

Le prix canadien de cette nouvelle déclinaison hybride est de 42 950 $. C’est exactement 3000 $ de plus que le modèle d’entrée de gamme à essence seulement. En tout, on va retrouver trois niveaux de finition en configuration mécanique hybride.

Le Mazda CX-50 2024/25, de profil | Photo : Mazda

Nouvelles variantes hybride du CX-50 pour 2025

CX-50 hybride GS-L

La variante GS-L va être servie avec des jantes noires uniques de 17 pouces, un écran multimédia de 10,25 pouces avec la connectivité aux applications Apple CarPlay et Android Auto, une chaîne audio à huit haut-parleurs, un hayon à déploiement électrique, un toit ouvrant panoramique, ainsi que les nouveautés suivantes qui concernent aussi la variante GS-L à essence ; ajout de quatre ports USB-C, la recharge sans fil pour téléphones cellulaires, ainsi que l’intégration d’Alexa.

CX-50 hybride Kuro

La variante Kuro en rajoute avec des rails de toit et des pots d’échappement noirs, ainsi que d’autres accents extérieurs noirs.

À bord, elle propose des sièges en cuir qui peuvent être livrés en noir ou en rouge grenat, une couleur propre aux modèles hybrides. Les caractéristiques des autres modèles CX-50 GT se retrouvent à l’intérieur du CX-50 hybride, notamment un siège passager offrant 6 réglages électriques, alors que le siège du conducteur profite de 10 ajustements avec une fonction de mémoire à deux positions.

CX-50 hybride GT

Le modèle GT hérite de jantes noires uniques de 19 pouces, polies à la machine, et qui présentent un design inspiré de turbines. Des rails de toit et des pots d’échappement que Mazda décrit comme « lumineux », ainsi que des rétroviseurs latéraux rabattables de façon électrique et un rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec ouvre-porte de garage intégré sont aussi de la partie. Le modèle profite aussi de sièges avant ventilés et de l’affichage tête-haute, notamment.

En tout, la famille CX-50 2025 propose huit niveaux de finition.

Notez qu’à travers la gamme, quantité de caractéristiques de sécurité sont présentes, y compris deux nouvelles fonctions en cas d’urgence : « eCall privé » et « Assistance Véhicule Volé ».

La première est un service connecté qui lance un appel à un centre d’urgence lorsque des services sont requis. Les appels peuvent également être lancés à l’aide d’un bouton à l’intérieur du véhicule. Quant à la fonction Assistance Véhicule Volé, on la retrouve dans l’application MyMazda. Elle peut aider les autorités à retrouver et à récupérer votre véhicule en cas de vol.

Prix canadiens du Mazda CX-50 2025

- CX-50 GS-L - 39 950 $

- CX-50 GT - 45 350 $

- CX-50 hybride GS-L - 42 950 $

- CX-50 hybride Kuro - 44 850 $

- CX-50 hybride GT - 48 350 $

- CX-50 GT Turbo - 47 850 $

- CX-50 Édition Meridian - 50 350 $

- CX-50 Édition Meridian avec groupe d'équipement Apex - 51 750 $