Le prochain Mazda CX-5 sera-t-il un produit de grand luxe ?

Mazda n’a pas de division de luxe en tant que tel, mais depuis quelques années, elle propose certaines variantes qui en offrent un peu plus de ce côté, comme le niveau de finition Signature qui est livrable avec certains modèles. Un moteur plus puissant équipe ces derniers, cela va de soi.

Pour un constructeur qui n’a pas de division luxe, c’est la chose à faire pour essayer de rentabiliser davantage certains produits. Et on sait Mazda ouverte à la chose ; rappelons-nous la marque Amati que la compagnie avait tenté de lancer au début des années 90.

Or, une autre solution serait peut-être sur la table, cette fois avec la promotion d’un modèle déjà offert vers les hautes sphères de l’industrie. Ainsi, selon le magazine japonais Best Car, Mazda souhaite que son prochain CX-5 se présente en rival aux BMW X3 et Mercedes-Benz GLC de ce monde.

Voilà qui nous paraît ambitieux. Surtout, Mazda devra aussi offrir un produit de masse si elle veut continuer à produire à plus grand volume, car il n’est pas certain que la clientèle préférerait un « nouveau » CX-5 plus luxueux à un « véritable » produit de luxe, du moins aux yeux des acheteurs.

Toujours selon ce que rapporte le magazine, la métamorphose du CX-5 serait rendue possible grâce à deux éléments. D’abord, il serait assemblé sur une nouvelle plateforme à propulsion, la même qui sera celle de la Mazda6. La traction intégrale sera bien sûr offerte. Puis, à l’avant, on retrouverait le nouveau moteur 6-cylindres en ligne sur lequel travaille la compagnie depuis un certain temps déjà. Ce dernier serait bien sûr issu de la philosophie SkyActiv et il se présenterait avec un système hybride léger de 48 volts.

L’adoption de la propulsion et d’un 6-cylindres en ligne placerait le CX-5 dans la même catégorie que les produits allemands, du moins sur papier. Le style devra aussi passer à un autre niveau et se démarquer du reste de la gamme. Le magazine qui rapporte la nouvelle a ajouté que la gamme pourrait inclure une variante « coupée » à toit fuyant, du genre CX-50 qui viserait un X4. Certains articles sur le Web parlent aussi d’une comparaison avec le X5 ou le X6. En fait, tout dépendra de la taille que prendra le prochain CX-5. Présentement, son format le place dans la même ligue, physiquement, que le BMW X3.

Le prochain CX-5 devrait faire ses débuts en 2023, ce qui pourrait signifier un modèle 2024 pour nous. La berline Mazda6 fera ses débuts avant et on aura peut-être une meilleure idée de la direction que veut prendre l’entreprise à ce moment.