• Mazda partage d’autres informations concernant son prochain VUS, le CX-90 2024.

• Ce véhicule va proposer un moteur 6-cylindres en ligne de 340 chevaux.

• En plus de la version hybride qui sera dévoilée à la fin du mois de janvier, une variante hybride rechargeable sera introduite plus tard.

Le nouveau VUS de Mazda, le CX-90 2024, sera entièrement dévoilé à la fin du mois de janvier. Votre humble serviteur va d’ailleurs aller faire un tour du côté de Los Angeles pour assister au dévoilement du modèle, ainsi qu’en profiter pour échanger avec ses concepteurs.

Un autre VUS ? Oui et non. Oui, car c’est une évidence à voir la bouille du modèle, mais non en ce sens où Mazda va introduire une nouvelle mécanique et une nouvelle approche avec ce véhicule. En prévision de sa présentation, la compagnie y est allée d’un autre aperçu aujourd’hui.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Ce qui sera particulier avec ce Mazda, c’est qu’il va profiter d’un 6-cylindres en ligne turbo de 3,3 litres, le genre de mécanique que l’on retrouve chez plusieurs marques de luxe. Le bloc va proposer 340 chevaux et 369 livres-pieds de couple, ce qui va porter la performance à un autre niveau.

Mazda affirme qu’il produit cette puissance lorsqu’il est alimenté par de l’essence super, mais ne fournit pas de chiffres pour une consommation avec du carburant à indice d’octane 87. Avec le 4-cylindres turbo de l’entreprise, la différence est de 23 chevaux entre le minimum et le maximum de puissance (227 et 250). On peut imaginer une capacité d’environ 300 chevaux avec de l’essence ordinaire, s’il y a une différence. On devrait tout apprendre ça à la fin du mois.

Ce 6-cylindres turbo est assisté par un système hybride léger. La puissance sera gérée par un nouveau système de traction intégrale qui va donner priorité à l’arrière, comme avec les produits de luxe allemand qui sont clairement dans la mire du constructeur. Une deuxième mécanique sera aussi annoncée (reste à voir quand), cette fois de type hybride rechargeable. Elle aussi sera axée sur la performance.

L’image partagée aujourd’hui, ainsi que les informations sur le groupe motopropulseur donnent une autre idée de ce qui nous attend à la fin du mois. Elle nous confirme aussi qu’on ne doit pas s’attendre à une révolution en matière de design. La signature adoptée avec le CX-50 a assurément servi d’inspiration à ce CX-90.

Nous pourrons confirmer tout cela d’ici deux semaines.