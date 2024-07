Mazda prépare une édition 35e anniversaire de sa MX-5

La Mazda MX-5, aussi connue sous le nom de Miata, fête ses 35 ans cette année, elle qui est arrivée en 1989 comme modèle 1990. Pour célébrer l’occasion, la compagnie va commercialiser une édition 35e anniversaire.

La nouvelle a été confirmée récemment par Shigeki Saito, le responsable du programme Miata.

On se souviendra que la compagnie avait fait de même pour les 30 ans du modèle. Il y aura une différence importante cette fois dans la façon de faire. En effet, alors qu’on avait limité le nombre d’unités à 3000 (500 pour l’Amérique) il y a cinq ans, on va cette fois offrir la version 35e anniversaire pendant un certain temps, mais sans limites d’exemplaires. Ainsi, ceux qui en voudront n’auront qu’à commander à l’intérieur de la période autorisée.

Et qu’est-ce que va proposer ce modèle ? On s’attend à des jantes uniques, à des sièges Recaro, à des freins plus performants et à des ajustements de châssis plus futés, entre autres. La version anniversaire pourrait aussi proposer une ou des couleurs uniques.

Mécaniquement, rien ne devrait changer avec le 4-cylindres de 2,0 litres qui propose 181 chevaux et 151 lb-ft de couple.

La grande question sera de savoir si l’édition spéciale sera proposée ici. C’est évidemment à souhaiter, compte tenu de la popularité de la MX-5 de ce côté-ci de la planète.

Chez Mazda, aucun changement n’a été concernant le modèle 2025 jusqu’à présent, mais la compagnie mentionne qu’elle aura des choses à partager à l’hiver 2024-2025.

À suivre.