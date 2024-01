Mazda MX-5 : bond spectaculaire des ventes en 2023

Mazda a annoncé une hausse spectaculaire des ventes de sa décapotable MX-5 au cours de l’année 2023. Concrètement, il s’est vendu 45,4 % plus de modèles qu’en 2022 chez nos voisins du Sud.

Règle générale, lorsqu’un produit en est à sa huitième année sous la même forme sur le marché, ses ventes demeurent stables, lorsqu’elles ne sont pas à la baisse. Et rarement les voit-on à la hausse de façon significative.

C’est donc un exploit hors du commun que réalise celle que l’on se plaît toujours à appeler la Miata.

Pour être plus précis, Mazda a vendu 8973 MX-5 en sol américain en 2023. Fait intéressant, en 2022, la version à toit dur RF avait été plus populaire que celle à toit souple. En 2023, on a été pratiquement nez à nez ; 4591 ventes pour le modèle classique, 4382 pour celui équipé d’un toit rigide rétractable.

En 2022, Mazda avait écoulé 3583 versions RF contre 2588 seulement pour les variantes à toit souple.

Les gens ont beau continuer à se tourner massivement vers les VUS, on voit clairement qu’il y a toujours de l’intérêt pour les voitures.

Et l’année 2023 a été bonne pour Mazda aux États-Unis, alors que la compagnie a vu ses ventes croître de 23,3 %. Le CX-5 a dominé la colonne des résultats avec 153 808 transactions, suivi du CX-30 avec 77 075. Quant au nouveau CX-90, sa première année complète sur le marché s’est traduite par 30 821 livraisons.

Oui, c’est bien plus que la Miata, on s’entend, mais considérant la vocation de la biplace, ainsi que son âge vénérable sur le marché, ses résultats demeurent impressionnants. Voilà pourquoi la compagnie a déjà mentionné qu’elle souhaitait commercialiser la version actuelle le plus longtemps, malgré le virage électrique.

Nous avons contacté Mazda Canada afin de pouvoir vous déballer les résultats des ventes du modèle au pays au cours de la dernière année. Nous mettrons cette nouvelle à jour lorsque nous aurons les résultats.