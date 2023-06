• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des véhicules hors route.

• En lice, le Chevrolet Colorado, le Ford Maverick et le Toyota Tacoma.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des camionnettes compactes ou intermédiaires, voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

Le segment des camionnettes de tailles compactes ou intermédiaires a toujours été vivement contesté par les véhicules en présence dans ce créneau. Il y a eu des moments où les joueurs étaient peu nombreux, car la catégorie a connu un passage à vide il y a une dizaine d’années. Depuis 2015, elle renaît de ses cendres et accueille aujourd’hui plus de représentants que jamais. Nos finalistes cette année sont le Chevrolet Colorado, le Ford Maverick et le Toyota Tacoma.

Cette année, le Chevrolet Colorado se présente sous une nouvelle mine, ce qui confère souvent un avantage à un produit en raison de l’aspect nouveauté. Cependant, est-ce que nos journalistes ont suffisamment eu le temps d’essayer le nouveau modèle ?

Dans le cas du Ford Maverick, on parle d’un produit qui en est à sa deuxième année complète sur le marché, si bien qu’il profite toujours de l’effet nouveauté. Dans son cas, ce n’est pas tant les capacités qui importent plutôt que le prix en version de base et cette configuration hybride qui y est assortie. Vraiment une offre difficile à résister.

Enfin, en ce qui concerne le Toyota Tacoma, on parle d’un pick-up établi sur le marché, d’un modèle qui se montre à la fois robuste et très fiable. Son âge commence à se faire sérieusement sentir, toutefois, lui dont la dernière refonte nous ramène au milieu de la décennie précédente.

Tout cela a fait en sorte que c’est le Ford Maverick qui s’est imposé auprès de nos spécialistes. L’effet nouveauté demeure présent avec ce dernier qui a séduit en raison de son prix, surtout, mais aussi de sa grande polyvalence. On l’a déjà mentionné, Ford a frappé un grand coup avec la conception de ce véhicule au bon moment sur le marché.