• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des véhicules hors route.

• En lice, le Toyota 4Runner, le Jeep Wrangler et le Ford Bronco.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des véhicules hors route, voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

La catégorie actuelle est à ne pas confondre avec celle du Véhicule « aventure ». Dans cette dernière, on mettait en relief des véhicules génériques dont une variante est davantage axée sur l’aventure hors des sentiers banalisés.

Celle dont il est question ici concerne les vrais véhicules hors route, ce qu’on appelait communément des 4x4 il n’y a pas si longtemps. D’ailleurs, les candidats qui nous intéressent ont tous un point en commun ; ils sont assemblés sur des châssis en échelle. C’est une des raisons qui se cache derrière leurs incroyables capacités.

Puisque les propositions du genre ne courent plus les rues, on se retrouve souvent avec les mêmes finalistes, soit le Jeep Wrangler, le Ford Bronco et le Toyota 4Runner. Chacun propose des capacités incroyables lorsqu’on s’exécute en terrain inhospitalier. Conséquemment, ce sont tous des choix intéressants pour quiconque souhaite réellement s’aventurer loin de la civilisation.

Jeep Wrangler Rubicon vert Photo : V.Aubé

Dans le cas du Jeep Wrangler, le modèle n’a plus besoin de présentation. Voilà des décennies qu’il séduit les amateurs. Il représente toujours un rêve pour plusieurs. Posséder un Jeep, ça renvoie à l’image du Wrangler. La version Rubicon demeure celle offrant le plus de compétences lorsque les sentiers deviennent difficiles.

Ford Bronco Everglades blanc Photo : Ford

Pour ce qui est du Ford Bronco, il faut avouer que la marque à l’ovale bleu a fait ses devoirs avec son modèle. Il se présente de multiples façons et propose des caractéristiques de conduite hors route franchement impressionnantes. Il se veut plus moderne aussi, conceptuellement parlant, ce qui lui donne un certain avantage.

Toyota 4Runner rouge Photo : D.Heyman

À l’inverse, même si les compétences du Toyota 4Runner ne sont pas à remettre en cause, ce modèle est vieillissant, lui dont la conception date de plus de 10 ans. Il est vraiment mûr pour une refonte. Pour vous donner une idée, il propose toujours une boîte automatique à cinq rapports.

C’est le plus fiable du lot, cependant, ce qu’on ne peut pas dire à propos du Ford Bronco dont les problèmes depuis ses débuts en 2020 ont fait la manchette. Conséquemment et sans trop de surprises, c’est le Jeep Wrangler qui s’est faufilé entre les deux pour mériter le titre de meilleur véhicule hors route cette année.