L’année 2024 s’annonce comme chargée pour Ford avec l’arrivée d’une nouvelle Mustang, d’un nouveau Ranger et d’un F-150 rafraîchi. Une nouvelle variante de la camionnette Lightning et une nouvelle version du Mach-E sont également prévues, ainsi que quantité d’autres changements à travers la gamme. Voici un aperçu complet de ce que Ford offre aux consommateurs canadiens cette année.

Le coupé Mustang est entièrement nouveau pour 2024 avec un style plus moderne grâce à des phares et à des feux redessinés, à certains éléments rappelant les Mustang d’antan, ainsi qu’à un intérieur comprenant deux écrans numériques pour le groupe d’instruments et le système multimédia. Que les traditionalistes se rassurent, le tableau de bord peut être modifié pour afficher ce que l’on voyait dans la Mustang Fox Body classique de la fin des années 80.

La puissance provient soit d’un moteur 4-cylindres EcoBoost de 2,7 litres développant 315 chevaux et 350 lb-pi de couple, soit de deux blocs V8 de 5,0 litres ; l’un développant 480 chevaux et 415 lb-pi de couple et l’autre, qui équipe le modèle Darkhorse, offrant 500 chevaux et 418 lb-pi de couple. La puissance est transmise aux roues arrière par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou d’une boîte de vitesses automatique à dix rapports.

