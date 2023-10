Pneus d’hiver 2023 les meilleurs rapports qualité/prix

Les pneus d’hiver n’ont pas été épargnés par l’inflation durant les dernières années. Il n’est plus rare de retrouver des pneus de première qualité en haut de 200$ voire 300$ chacun dans certaines dimensions. Cependant il y a de plus en plus d’alternatives dans les pneus ‘’milieu de gamme’’ et économiques. La qualité de ceux-ci s’est grandement améliorée au cours des dernières années.

Pour profiter de rabais et des meilleurs prix sur le marché, magasinez vos pneus directement en ligne sur des sites québécois tel que Pneus Econo et aussi 4Pneus.ca. Vous pourrez ainsi comparer un grand nombre de marques et modèles de façon rapide et trouver le pneu idéal pour votre budget et vos besoins.

Voici quelques modèles de pneus intermédiaire et économique offrant un bon rapport qualité/prix et une conduite sécuritaire.

Mazzini Snow Leopard Photo : Auto123

Mazzini Snow Leopard

Offert à partir de 80$, les pneus d’hiver Mazzini offre un bon rendement au plus bas prix sur le marché. Ils offrent une bonne performance sur la neige et une bonne durabilité, cependant ils ne sont pas aussi performant qu’un pneu haut de gamme lors de température très froide et sur chaussé glacé.



Ironman Polar Trax Gen 2

Fabriqué en Corée principalement, ce pneu est populaire du a son rapport qualité/prix incroyable. Ce pneu est fiable en hiver sur la neige et la glace, et offre aussi une bonne durabilité, Le Polar Trax Gen 2 est aussi cramponnable aux besoins pour améliorer les performances et la traction sur la glace. Ce pneu est disponible pour les VUS et camions légers dans plusieurs dimensions.



Nexen winspike Photo : Auto123

Nexen winspike 3

Le pneu Winguard Winspike 3 se distingue aussi par son excellent rapport qualité-prix. Il est doté d'une bonne adhérence sur la neige et la glace, il offre une conduite en toute confiance lors des conditions hivernales les plus rigoureuses du Québec. Ce pneu combine une performance solide par temps froid avec une durabilité qui en fait un choix économique à long terme. Les conducteurs apprécieront non seulement son prix compétitif, mais aussi sa capacité à assurer une traction fiable, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui cherchent à concilier sécurité et budget.

Les pneus ci-haut ne sont certes pas aussi performant que le Michelin X-ice snow ou le pneus Bridgestone Blizzak WS90, mais ils offrent une option intéressante pour le consommateur soucieux de son budget, les conducteurs occasionnels ou ceux qui ne sortent tout simplement pas lors de tempête hivernale.