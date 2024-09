L’une des prochaines grandes étapes avec les batteries de véhicules électriques, c’est l’arrivée sur le marché des unités à l’état solide. Ces dernières promettent plus d’autonomie, en plus de se montrer plus légères, ce qui pourrait permettre aux constructeurs de réduire le poids de leurs modèles.

Mercedes-Benz vient d’annoncer une étape importante dans le développement d’une batterie à l’état solide, un développement qui se fait en partenariat avec la firme américaine Factorial, spécialisée dans la technologie des batteries.

Cette semaine, Mercedes et Factorial ont annoncé conjointement qu’ils travaillaient sur une batterie à l’état solide. Elle devrait être produite d’ici la fin de la décennie.

Baptisée Solstice, cette dernière a une densité énergétique de 0,45 kWh par kilogramme soit près du double de la densité des batteries lithium-ion. Les entreprises ont déclaré que les véhicules électriques qui utiliseraient la batterie Solstice pourraient proposer jusqu’à 80 % plus d’autonomie que ce que la moyenne des véhicules actuels offre.

Le Mercedes-Benz Classe G électrique | Photo : Mercedes-Benz

Autour de 800 km d’autonomie ?

Si l’on place cette moyenne à 450 km, cela voudrait dire un gain d’environ 360 km, pour un total qui nous placerait à quelque 800 km de moyenne. Voilà une donne qui aurait un impact majeur.

La batterie Solstice est dotée d’un électrolyte solide à base de sulfure et d’un nouveau type de cathode plus simple et moins coûteuse à fabriquer qu’actuellement. La batterie est également conçue pour maintenir ses performances à des températures supérieures à 194 degrés Farenheit, ce qui, selon ses fabricants, réduira le besoin de systèmes de refroidissement complexes et lourds que l’on retrouve dans les véhicules électriques.

Mercedes a annoncé son intention de travailler avec Factorial en 2021 sur une batterie à l’état solide. Hyundai est un autre grand constructeur qui a investi dans cette compagnie spécialisée.

D’autres constructeurs travaillent sur la technologie des batteries à l’état solide, dont Toyota. Selon toutes les informations qui circulent, il serait logique d’envisager la commercialisation des premiers modèles équipés de ce type de batteries avant la fin de la présente décennie.

Il faudra voir ce qui en sera pour les coûts et quels véhicules pourraient au départ en profiter.