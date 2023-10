• Mercedes-Benz a organisé un test de collision entre deux de ses véhicules électriques, les VUS EQS et EQA.

Les tests de collision sont légion à travers l’industrie automobile. Ces tests, effectués par les constructeurs automobiles eux-mêmes, par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) ou par d'autres, ont principalement porté sur des véhicules équipés d'un moteur à combustion interne.

Depuis un certain temps, les véhicules électriques font partie de l’équation. Avec leur poids plus important, et leur conception distincte, ils amènent de nouvelles réalités sur la table. Conséquemment, qu’en est-il lorsqu’une collision a lieu entre deux modèles propulsés par des moteurs électriques fonctionnant à l’aide d’une batterie ?

Mercedes-Benz s’est intéressée à cette question et a organisé un impact entre deux de ses produits, sot le VUS EQS, ainsi que l’utilitaire EQA ; le plus gros VUS et le plus petit VUS de la gamme. La différence de poids est d’environ 1700 livres entre les deux.

Test de collision de Mercedes-Benz Photo : Mercedes-Benz

Chacun des deux « cobayes » était relié à un câble fixé dans une rainure du sol. Ils ont été tirés l’un vers l’autre à une vitesse de 60 km/h. Les VUS étaient alignés de façon à ce que la collision frontale se fasse à un chevauchement de 50 %.

Fait intéressant, un chariot élévateur géant se tenait prêt, au cas où l’un des véhicules prenne feu. Le cas échéant, il se serait précipité sur lui pour le ramasser et le transporter hors du bâtiment pour le jeter dans un bassin d’eau. On était prêt à tout.

Mercedes-Benz organise un test de collision Photo : Mercedes-Benz

Heureusement, cela ne s’est pas produit. Ce qui s’est produit, comme attendu, c’est un choc violent qui a fait virevolter les véhicules. Le plus petit a tourné un peu plus, sans surprise. Après l’accident, les feux de détresse se sont allumés, ce qu’on voit sur la vidéo partagée.

Le site Car and Driver, qui raconte l’expérience vécue sur place, mentionne qu’une odeur d’électricité s’est immédiatement fait sentir.

Des pompiers se sont approchés des véhicules pour vérifier et mesurer le développement de la chaleur. Après avoir reçu le feu vert, d’autres travailleurs ont déposé des tapis pour absorber le liquide de refroidissement rose de la batterie qui s’échappait des deux épaves. Les ingénieurs se sont assurés que le système de batterie haute tension s’est automatiquement déconnecté. Ils ont par la suite commencé à collecter leurs données.

Les véhicules ont été en grande partie détruits. Outre les déformations évidentes, le pare-brise de l’EQA a été cassé par le rebord arrière du capot, et la roue avant gauche s’est détachée.

Test de collision pour les véhicules électriques Photo : Mercedes-Benz

Dans les deux VUS, le mannequin assis sur le siège du conducteur représentait une femme de petite taille, soit 4 pieds et 10 pouces pour 106 livres. Dans le VUS EQA, un mannequin similaire était assis sur le siège du passager avant ; dans la EQS, le mannequin prenait la forme d’un homme de 5 pieds et 10 pouces, pour 172 livres. D’après les 150 appareils de mesure installés sur chaque mannequin, aucun n’a subi de blessures graves.

Ce qui a besoin d’être davantage protégé, c’est la batterie. Si l’intégrité de l’habitacle a longtemps été le principal objectif des ingénieurs en matière de sécurité, avec les véhicules électriques, c’est l’intégrité de l’espace où se trouve la batterie à haute tension qui devient le point d’attention. « Nous avons besoin d’un autre espace de survie, pour la batterie haute tension », explique Marcel Brodbeck, ingénieur en sécurité passive chez Mercedes-Benz.

Les batteries sont situées sous le plancher entre les essieux, une zone qui risque le moins d’être déformée, et une solide structure de seuil de porte en aluminium extrudé protège le groupe batterie contre les impacts latéraux. En cas d’accident, « le système haute tension s’arrête et se déconnecte de la batterie », explique Julia Hinners, une autre ingénieure en sécurité passive. « Nous avons également prévu un dispositif d’arrêt manuel, un câble situé du côté du conducteur, sous le montant A, qui sert d’option de désactivation manuelle pour le personnel d’intervention d’urgence. »

Sécurité de ses véhicules électriques Photo : Mercedes-Benz

En rendant public ce test de collision, Mercedes-Benz souhaite faire passer le message concernant la sécurité de ses véhicules électriques en cas d’accident.

Il y aura assurément des apprentissages à faire, mais on peut compter sur le sérieux des constructeurs à ce chapitre ; ils ne veulent pas que leurs véhicules rencontrent des problèmes, car ce n’est jamais bon pour l’image.