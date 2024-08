Mercedes-Benz va ajouter deux modèles électriques d’importance à sa gamme en 2026, soit une version de la berline de Classe C, ainsi que du VUS de Classe GLC. La nouvelle a été confirmée par le chef de la direction de Mercedes-Benz, Ola Källenius, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers de l’entreprise concernant la première moitié de l’année.

On parlerait de modèles 2027 pour l’Amérique du Nord.

Des versions camouflées ont déjà été aperçues à l’essai et selon ce qui a pu être distingué, elles proposent des styles distincts et évidemment, des formes plus aérodynamiques pour favoriser l’autonomie.

Ola Källenius a confirmé que les deux modèles seraient construits sur la nouvelle plateforme MB.EA qui est pensée entièrement pour les véhicules électriques. Il a également déclaré que leur arrivée devrait contribuer à stimuler les ventes de véhicules électriques chez Mercedes, qui ont baissé de 25 % d’une année à une autre, passant de 61 211 à 45 843 unités.

La structure MB.EA a été annoncée pour la première fois en 2021. Une version MB.EA Large (pour les véhicules plus massifs) était en développement pour les produits appelés à remplacer les berlines EQE et EQS, mais on a mis une pause là-dessus plus tôt cette année. Selon des informations qui proviennent d’Allemagne et qui sont rapportées par Automotive News, Mercedes va plutôt mettre à jour sa plateforme EVA2 qui sert les EQE et EQS actuelles pour la prochaine génération. La successeur de la berline EQS devrait être présentée vers 2028.

Mercedes prévoit également la plateforme MMA pour les véhicules électriques compacts et hybrides, la AMG.EA pour les modèles haute performance de la division AMG, ainsi que la plateforme Van.EA pour les fourgons.

La plateforme MMA fera ses débuts l’année prochaine avec une Classe CLA tout électrique et la plateforme AMG.EA devrait également faire ses débuts en 2025 avec un modèle électrique appelé à remplacer le coupé GT.

Des prototypes de ces deux véhicules sont également à l’essai.

On voit donc que Mercedes-Benz continue d’avancer avec son plan d’électrification, malgré une croissance plus lente qu’anticipée de la vente de modèles électriques. Mercedes-Benz a déjà annoncé qu’elle allait proposer des modèles à essence plus longtemps que prévu pour s’ajuster à la demande.

Ce qui est certain, c’est que des versions électriques des modèles de Classe C et de Classe GLC risquent de s’avérer très populaires, car on parle des formats qui se vendent le plus lorsqu’il s’agit de voitures et de VUS. Bien sûr, le prix devra être concurrentiel.