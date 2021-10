Si vous avez fait usage récemment de la plus récente version du système d’infodivertissement MBUX de Mercedes-Benz, vous avez sans doute utilisé le système de guidage à réalité augmentée. Il affiche une image vidéo du trajet à suivre en y intégrant les instructions de navigation, avec flèches et affiches des noms de rue, lorsqu’une nouvelle étape de votre trajet survient. Il faut un certain temps pour s’y habituer, certes, mais après on ne peut s’en passer.

Mercedes applique maintenant la réalité augmentée à ses ateliers de réparation et d’entretien en adoptant un nouveau système d’assistance technique virtuelle à distance.

Ce système combine un casque HoloLens 2 à réalité mixte de Microsoft (un appareil qui ressemble à une grosse lampe de tête avec une visière servant d’écran) au programme Microsoft Dynamics 365 afin d’améliorer le travail des techniciens de la marque.

Selon Mercedes, ce système permet d’effectuer les tâches plus rapidement, ce qui signifie plus de véhicules qui passent chaque jour dans chaque baie de service. Du même coup, pour le consommateur, cela signifie un accès amélioré aux services d’entretien et de réparations.

Photo : Mercedes-Benz Le technicien Joey Lagrasta au travail

Toujours selon Mercedes, les véhicules actuels de sa gamme utilisent plus de 100 millions de lignes de code, soit davantage que toutes les lignes de codes utilisées par la navette spatiale et un chasseur F-35 réunies. Essentiellement, elles contribuent à améliorer l’expérience de conduite et d’utilisation du conducteur. Mais la complexité démentielle qu’elles représentent exige un niveau de compétence toujours plus grand de la part des techniciens, engagés pour effectuer un travail d’entretien nécessitant toujours plus de précision.

Alors, très souvent, un spécialiste technique doit échanger un nombre interminable de courriels avec un spécialiste technique pour l’aider à résoudre des problèmes plus complexes, ce qui peut être long. Dans certains cas, il faut même que le spécialiste parcoure de grandes distances à travers le pays pour régler le problème, ce qui n’est naturellement pas très bon pour l’empreinte environnementale de Mercedes-Benz.

Par contre, avec le système HoloLens 2, il suffit d’un courriel pour que le spécialiste et le technicien se mettent à l’oeuvre pour trouver une solution.

Photo : Mercedes-Benz Le spécialiste technique peut transmettre en temps réel sur l’écran du HoloLens 2 des diagrammes, des schémas, des hologrammes, des images, etc.

Photo : Mercedes-Benz Vue de l’écran du HoloLens 2

Alors, le spécialiste technique peut transmettre en temps réel sur l’écran du HoloLens 2 des diagrammes, des schémas, des hologrammes, des images, etc. Le technicien n’a qu’à trouver l’environnement adéquat pour afficher ces informations et les manipuler à sa guise. Puis, lorsqu’il est aux côtés du véhicule, ce qu’il voit, le spécialiste technique le voit également à son pupitre. Avec le HoloLens 2, on peut regarder n’importe quelle pièce et voir son diagramme sur l’écran en même temps, ce qui peut faciliter la résolution d’un problème.

Mercedes nous a conviés à une démonstration. C’était impressionnant ! Il nous était possible de voir sur notre petit écran ce qu’un technicien dans son atelier voyait, alors qu’à nos côtés, un spécialiste technique lui dictait ce qu’il devait faire à l’aide d’un outil de vidéoconférence semblable à Microsoft Teams. Il n’y avait aucun délai et c’était comme si nous étions sur place, à ses côtés, même si nous étions à deux endroits bel et bien différents.

Depuis juillet 2021, les 59 concessionnaires Mercedes-Benz du Canada ont un technicien formé à utiliser le système HoloLens, à l’instar des 383 concessionnaires des États-Unis. Par contre, en Allemagne, mère-patrie de Mercedes, ce système n’est qu’à l’étape d’un projet-pilote. Là-bas, on espère que tous les dépositaires utiliseront ce système au courant de 2022.

Photo : Mercedes-Benz L'appareil Hololens 2

Par ailleurs, cette technologie peut servir à autre chose que le travail de réparation et d’entretien. Mercedes-Benz utilise déjà le HoloLens 2 pour entraîner ses conseillers techniques et on souhaite le rendre utilisable pour encadrer le travail de carrosserie et toute une foule d’autres choses.

Bien qu’il soit incontournable et essentiel, le travail d’entretien et de réparation automobile n’est pas l’emploi le plus prestigieux qui soit. Cependant, ce nouveau système de haute technologie pourrait le redorer au point de le rendre plus attrayant, ce qui n’est pas négligeable en ces temps de pénurie de main-d’oeuvre.

Photo : Mercedes-Benz Le technicien Joey Lagrasta portant l'appareil Hololens 2