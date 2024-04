Les 10 marques les plus chères à entretenir sur 10 ans

• Quelles sont les marques de véhicules qui coûtent le plus cher à entretenir sur une période de 10 ans ? Consumer Reports vous offre la réponse.

À l’achat d’un véhicule neuf, la question des frais d’entretien est à considérer lorsqu’on pense conserver le modèle sur une longue période. Ça peut même jouer un rôle décisif dans la décision d’y aller ou non avec l’achat.

Bien sûr, avec certaines marques de luxe, on s’attend à la chose et l’on est prêt à « payer le prix » comme le dit l’expression.

Consumer Reports s’est penchée sur cette question pour établir un palmarès des 10 marques de véhicules qui s’avèrent les plus chers à entretenir sur une période de 10 ans. L’organisme a aussi fait l’exercice pour les marques qui exigent le moins en frais de réparation et d’entretien sur une décennie.

Voir : Les 10 marques les moins chères à entretenir sur 10 ans

Concernant la liste qui nous intéresse ici, on doit avouer qu’on retrouve des marques que l’on attendait. La question est de savoir si vous êtes prêts à passer l’éponge pour pouvoir profiter des avantages que vous offrent les véhicules desdites marques.

Porsche Panamera 2024 | Photo : Porsche

Et comme Consumer Reports, le rappel, il y a beaucoup de facteurs à considérer, qui viennent jouer un rôle dans les frais d’entretien. Par exemple, plusieurs marques paient l’entretien pendant une certaine période après l’achat. Les produits d’autres s’avèrent plus fiables, mais coûtent cher à entretenir, alors que d’autres ne sont pas fiables, ce qui fait qu’elles sont plus dispendieuses à entretenir.

La nuance est importante.

Et ça peut varier à travers la famille de produits d’une même marque, alors que le véhicule A peut faire mieux que le véhicule B. N’empêche, il est amusant de voir à quel constat on en est arrivé après avoir réalisé cette analyse.

Voici donc la liste des 10 marques automobile nécessitant les plus importants coûts en réparation, sur une période de 10 ans. Les montants avancés sont en dollars américains.

– Land Rover - 19 250 $

– Porsche - 14 090 $

– Mercedes-Benz - 10 525 $

– Audi - 9890 $

– BMW - 9500 $

– Volvo - 9285 $

– Infiniti - 8500 $

– Acura - 7800 $

– Mini - 7625 $

– Subaru - 7200 $