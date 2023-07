• Mercedes-Benz confirme qu’elle adoptera les chargeurs NASC de Tesla.

À son tour, après des annonces similaires de plusieurs constructeurs ces dernières semaines, la firme allemande Mercedes-Benz a confirmé qu’elle allait adopter et intégrer à ses véhicules la norme de recharge NACS (North American Charging Standard) qui est celle du fabricant Tesla.

Les modèles 2025 de la marque seront pourvus de l’équipement approprié. D’ici là, les propriétaires de produits actuels pourront profiter d’adaptateurs pour avoir accès à quelque 12 000 stations de recharge de Tesla en Amérique du Nord.

Mercedes-Benz devient le premier fabricant allemand à s’engager envers la norme NACS.

Fait doublement intéressant pour les propriétaires, Mercedes-Benz indique qu’elle ne renonce pas à son projet d’établissement de son propre réseau de recharge à grande capacité. Son objectif est d’offrir plus de 2000 centres de recharge, le tout regroupant plus de 10 000 bornes individuelles, sur les territoires de l’Amérique du Nord, de l’Europe, de la Chine, ainsi que d’autres marchés clés d’ici à la fin de la décennie. Du lot, il est estimé que plus de 2500 des bornes individuelles seront localisée en Amérique du Nord.

Les premières devraient être opérationnelles avant la fin de l’année 2023, soit lors du quatrième trimestre (octobre à décembre). Elles seront équipées des prises CCS1, ainsi que NACS).

Mercedes-Benz a également annoncé que son propre réseau de recharge rapide sera universellement ouvert aux véhicules électriques de toutes les marques.

Une station de recharge Mercedes-Benz Photo : Mercedes-Benz

Si l’on en croit l’image du concept, l’allure de ces stations Mercedes-Benz reprend celle des postes d’essence traditionnelle.

Sur le site Insideevs, qui rapporte cette nouvelle, on peut lire une citation du président du conseil d’administration chez Mercedes-Benz, soit Ola Källenius. Ce dernier précise que :