• Voici la Mercedes-Maybach SL 680 ‘Monogram Series’ 2026, la Maybach la plus sportive de tous les temps.

Monterey, Californie - Si vous trouvez que la Mercedes SL fait un peu trop lieu commun, Maybach a trouvé une solution qui se nomme la Mercedes-Maybach SL 680 ‘Monogram Series’, annoncée par la marque comme la Maybach la plus sportive de tous les temps.

C'est la première fois qu'un modèle de la célèbre gamme SL arbore l'emblème Maybach, et en 2024, cette icône se décline sur une plateforme AMG. Il s'agit donc d'une version unique qui fusionne tout le savoir-faire de Mercedes et le luxe exubérant de Maybach.

La Mercedes-Maybach SL 680 ‘Monogram Series’ 2026, calandre | Photo : Mercedes-Maybach

La Mercedes-Maybach SL 680 ‘Monogram Series’ 2026, capot | Photo : Mercedes-Maybach

Performances et raffinement

La base de cette Maybach SL est la SL 63 AMG, ce qui signifie qu'elle conserve le puissant V8 biturbo de 4,0 litres, délivrant 577 chevaux et 590 lb-pi de couple, associé à une boîte automatique à neuf vitesses et une transmission intégrale.

Étonnamment, cette version est un peu plus lente que la SL63 standard, avec un 0-100 km/h en 4,1 secondes contre 3,6 secondes pour la version AMG. Cependant, la vitesse brute n'est pas l'objectif ici. La Maybach SL est dotée d'un échappement optimisé pour le silence, d'une suspension adaptative orientée confort, de supports moteur souples et d'une isolation acoustique renforcée. La classe prime sur tout.

La Mercedes-Maybach SL 680 ‘Monogram Series’ 2026, de profil | Photo : Mercedes-Maybach

Design de la Mercedes-Maybach SL 680 2026

La Mercedes-Maybach SL 680 se distingue par deux options de couleur : une peinture bicolore noir métallisé sur rouge (appelée ‘Red Ambience’) et une version ‘White Ambience’ avec un capot noir et une carrosserie blanche.

Le capot, magnifié par l'apposition du monogramme Maybach (qui n’est pas sans rappeler le logo Louis Vuitton), est laqué pour un effet luxueux, tandis que la calandre chromée et illuminée, ainsi que des accents en or rose, ajoutent une touche de prestige. Les jupes avant et arrière redessinées, un diffuseur arrière et des jantes forgées de 21 pouces complètent le look.

Ce nouveau modèle se distingue par plusieurs autres détails stylistiques uniques, notamment le toit en toile recouvert du logo Maybach, évoquant le design d'un sac Louis Vuitton.

Certains vous diront que l’ajout de monogrammes verse un peu trop lourdement dans l’ostentatoire, alors qu’une certaine classe de gens qui aiment les choses inclassables vont apprécier.

La Mercedes-Maybach SL 680 ‘Monogram Series’ 2026, intérieur | Photo : Mercedes-Maybach

La Mercedes-Maybach SL 680 ‘Monogram Series’ 2026, sièges | Photo : Mercedes-Maybach

Luxe et technologie

L'intérieur est un sanctuaire de luxe, avec du cuir nappa blanc tanné de manière durable, des garnitures chromées et des pédales en acier inoxydable. Il faudra pratiquement enlever vos souliers pour ne pas souiller l’intérieur.

Le cuir nappa blanc enveloppe chaque surface, et le confort est rehaussé par des sièges chauffants, ventilés, et massant, équipés du système Airscarf de Mercedes. L’habitacle est habillé d’un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et un écran tactile vertical de 11,9 pouces, avec l'assistant virtuel "Hey Mercedes". L'interface, bien que complexe, est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, garantissant une connectivité optimale.

Le volant arbore un motif bicolore blanc et noir, tandis que chaque surface est soigneusement rembourrée pour un confort optimal.

Pas de sièges arrière

Le plus grand changement à l'intérieur est l'absence de banquette arrière. À la place, on trouve un espace de rangement supplémentaire doublé de cuir et recouvert d'une double bulle aérodynamique qui correspond à la hauteur du dossier. C'est une solution sans doute plus intéressante que deux sièges trop petits pour y installer un être humain.

La Mercedes-Maybach SL 680 ‘Monogram Series’ 2026, tableau de bord | Photo : Mercedes-Maybach

Technologie de la Mercedes-Maybach SL 680 2026

La technologie n'est pas en reste, avec un écran tactile ajustable ainsi que toutes les dernières innovations en matière d'infodivertissement signées Mercedes.

Le mot de la fin

La Mercedes-Maybach SL 680 sera disponible à la livraison l'été prochain, comme modèle 2026. Le prix n'a pas été annoncé, mais s'il faut le demander ... La concurrence se nomme Bentley GT Continental ou encore Porsche 911 Turbo. Il faut s’attendre à plus de 350 000 $.

La Mercedes-Maybach SL 680 ‘Monogram Series’ 2026, de haut | Photo : Mercedes-Maybach

La Mercedes-Maybach SL 680 ‘Monogram Series’ 2026, avant | Photo : Mercedes-Maybach

La Mercedes-Maybach SL 680 ‘Monogram Series’ 2026, écusson Maybach | Photo : Mercedes-Maybach

La Mercedes-Maybach SL 680 ‘Monogram Series’ 2026, détail | Photo : Mercedes-Maybach