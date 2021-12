Lorsqu’il est question d’identifier une catégorie de véhicules énergivores et en partie responsables des émissions polluantes, les camionnettes sont souvent pointées du doigt. Et parce qu’elles sont les plus vendues à travers l’industrie, toutes catégories confondues, elles sont une cible facile.

Lorsqu’il est question d’identifier les acheteurs de ces modèles « maudits », les plus vieux sont souvent pointés du doigt. Or, une récente étude réalisée par CNBC vient nous montrer que ce n’est pas tout à fait le cas. En effet, ce sont plutôt les millénariaux (les gens nés entre la fin des années 70 et le début des années 90) qui se portent acquéreurs de ce type de véhicules en plus grand nombre.

Il faut toutefois apporter quelques nuances à ce genre de résultats, car l’âge vient jouer un facteur important. Une camionnette, pour plusieurs, est un outil de travail. Or, quantité de boomers sont maintenant à la retraite et se tournent vers d’autres types de moyens de transport. Et il faut aussi prendre le tout avec un grain de sel. Disons qu’il est simplement amusant d’analyser ce type de données.

Concrètement, lorsqu’on s’intéresse à la chose sur le plan démographique, il est normal que chaque génération finisse par dépasser la précédente dans ce type de mesure ; une génération mûrit et atteint la richesse tandis qu’une autre s’étiole lentement.

Photo : GMC GMC Sierra 2500 HD Denali

Cependant, les millénariaux ont adopté les camionnettes à un rythme inattendu, selon Tyson Jominy, vice-président des données et des analyses chez J.D. Power. « Les informations démographiques évoluent très lentement, mais l’année dernière, les millénariaux ont pris le relais en avril, au moment où la pandémie de coronavirus battait son plein. Nous pensions qu’il s’agissait d’une sorte d’anomalie passagère, mais la tendance n’a fait qu’augmenter depuis », a-t-il déclaré à CNBC.

Selon les données de J.D. Power, les achats des millénariaux ont dépassé ceux des baby-boomers dans le segment des camionnettes pleine grandeur et dépasseront bientôt ceux de la génération X pour les modèles intermédiaires. Cette évolution suit une tendance plus large, puisque les millénariaux sont devenus la plus grande génération d’acheteurs de véhicules neufs aux États-Unis depuis l’année dernière, comme le rapporte le New York Times.

Fait intéressant, les millénariaux représentent également le plus grand marché pour les véhicules électriques. Les plus jeunes comptent pour 35 % des achats, les membres de la génération X et les baby-boomers respectivement que 26 % et 29 %. Cependant, dans les segments de luxe, où les prix sont beaucoup plus élevés, les plus âgés sont toujours dominants, ce qui est un peu normal.

Un autre élément d’informations qui est apporté par Forbes est intéressant. Il mentionne qu’en raison de la pandémie et des restrictions concernant les voyages, plusieurs se sont tournés vers le camping et les camionnettes pour effectuer des voyages à l’intérieur des frontières.

Chose certaine, pour les constructeurs, ça ne fait que renforcer leurs engagements à produire plus de camionnettes. Et avec des modèles électriques en route, combiné à l’intérêt plus grand des millénariaux vers ce type de motorisation, on pourrait voir une explosion dans ce segment naissant.

