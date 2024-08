La gamme Mitsubishi 2025 : voici les changements notables

Mitsubishi Canada a annoncé des mises à jour de sa gamme de véhicules pour l'année-modèle 2025. Certains modèles recevront de de nouvelles caractéristiques, un d’entre eux une nouvelle variante. Mais la Mirage, elle, disparaitra complètement. Ce n'est certainement pas une surprise, mais il est toujours décevant de voir une autre voiture abordable disparaître du marché.

Mitsubishi Outlander PHEV 2025 - quoi de neuf ?

Le modèle le plus vendu de la marque, et de loin, reçoit une nouvelle version pour 2025. La SE se hisse juste au-dessus du modèle de base ES dans la gamme. Comme ce dernier, elle est équipée de sièges en tissu, mais aussi d'un volant chauffant, de la recharge sans fil des téléphones, d'un toit ouvrant, d'une climatisation à trois zones, de l'accès sans clé et d'un hayon mains libres. À l'extérieur, la SE est équipée de phares antibrouillard à DEL, de rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique, de plaques de protection argentées et de rails de toit argentés.

Mitsubishi Outlander 2025 - quoi de neuf ?

La version non-hybride rechargeable du VUS reçoit un rafraîchissement de milieu de cycle, dont les détails n'ont pas encore été annoncés. Nous savons qu'il bénéficiera d'une mise à jour de son style extérieur et d'une amélioration de ses caractéristiques à travers la gamme de finitions. Pour le reste, nous en saurons plus lorsque l'édition rafraîchie fera ses débuts au début de l'année 2025.

Mitsubishi Outlander Eclipse Cross 2025 - quoi de neuf ?

Les changements sont mineurs pour l'Eclipse Cross, qui dispose désormais de l'alerte de siège arrière. L'édition Noir du modèle est de retour pour l'année-modèle 2025.

Mitsubishi Outlander RVR 2025 - quoi de neuf ?

Comme l'Eclipse Cross, le RVR revient pratiquement inchangé pour 2025, avec l'alerte de siège arrière ajoutée à la liste des fonctions d'assistance à la conduite et de sécurité.