Depuis le début de l’année, on entend peu parler de Mitsubishi. La petite firme japonaise, prise entre ses partenaires en conflit, Nissan et Renault, a été touchée durement par la crise et trime dur pour passer au travers. Elle vient de briser son silence en annonçant une série de changement à sa gamme de modèles pour l’année 2021, et même, 2022.

Outlander

Dans un premier temps, un des véhicules les plus populaires de la marque, soit le VUS enfichable Outlander PHEV, recevra un nouveau groupe motopropulseur hybride qui sera composé d’un moteur à essence plus gros et plus puissant et d’une meilleure technologie électrifiée. On s’attend donc à une plus grande autonomie et à une vitesse plus élevée en mode électrique seulement. Le modèle profitera d’autres améliorations, aussi.

Il en va de même pour l’Outlander régulier dont une nouvelle génération est attendue. Mitsubishi caractérise son design comme « audacieux, agressif et distinctif ». Selon les images de versions camouflées qui circulent sur le Net, il est permis de croire qu’il va tirer son inspiration du concept Engelberg Tourer qui avait été présenté en 2019 au Salon de l’auto de Genève.

Photo : Mitsubishi Prototype Mitsubishi Engelberg Tourer, 2019

Le prochain Outlander, nous en avions déjà fait état, sera le premier véhicule marquant le fruit du partenariat avec Nissan et Renault. Sa structure sera celle du nouveau Nissan Rogue et sa mécanique sera aussi empruntée à Nissan.

Mirage

Maintenant, concernant la Mirage, Mitsubishi a confirmé que le modèle nord-américain profitera du style des versions vendues à l’étranger. On peut le voir sur l’image fournie par Mitsubishi, ce dernier s’arrime avec celui des autres produits de la gamme.

Malheureusement, on ne peut pas dire que c’est beau ; c’est même horrifiant.

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Mirage 2021 (version prototype pour les États-Unis )

Eclipse Cross

Pour ce qui est de l’Eclipse Cross, il profitera de mises à jour esthétiques. La partie avant empruntera des éléments du prochain langage de la marque et les premières photos d’espionnage suggèrent que les stylistes ont adouci l’approche à l’arrière. À l’intérieur, l’Eclipse Cross recevra un nouveau système multimédia, mais on ne connaît pas pour l’instant les caractéristiques qu’il intégrera.

Le nouveau Outlander PHEV arrivera chez les concessionnaires lors du premier trimestre de l’an prochain en tant que modèle 2021. Mitsubishi commencera à livrer le Mirage (modèle 2021) et l’Eclipse Cross (modèle 2022) au premier trimestre de 2021. Le prochain Outlander arrivera en dernier, soit au deuxième trimestre de 2021. Il sera lui aussi identifié comme un modèle 2022.