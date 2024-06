Il y a quelques semaines, Mitsubishi communiquait les détails préliminaires de son plan « Momentum 2030 », qui va l’amener à la fin de la décennie bien sûr, mais qui va surtout nous faire voir un nouveau modèle par année (soit nouveau, soit renouvelé) à partir de 2026.

Du lot, deux nouveaux produits sont prévus, à l’intérieur de segments où Mitsubishi n’est pas présente.

Puis, quelques semaines plus tard, on apprenait que la marque réservait quelques appellations, dont ceux de Lancer, Lancer Sportback et Montero, des noms qui ont déjà été portés par des modèles de la marque.

Et voilà que cette semaine, une autre information fait surface, cette fois concernant l’utilisation du nom Lancer Sportback ; il servirait à identifier un modèle tout électrique, plus précisément une version Mitsubishi de la prochaine génération de la Nissan LEAF, qui est attendue pour 2026.

C’est le site australien Which Car? qui affirme la chose. Il ne donne pas de justifications à cet effet, ce qui nous invite à la prudence. Il note toutefois que Mitsubishi a réutilisé plusieurs des noms de son passé récemment à travers le monde, comme Airtrek, Colt, Eclipse, et Eclipse Cross.

Outre un véhicule électrique, les rumeurs vont dans toutes les directions concernant les nouveaux modèles Mitsubishi. Une camionnette hybride rechargeable, un produit semblable au Subaru Outback, une camionnette électrique, un petit VUS hybride rechargeable qui viendrait remplacer la Mirage, les possibilités sont multiples.