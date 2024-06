Vers le retour des Mitsubishi Montero et Lancer Sportback ?

• Mitsubishi a réservé les noms Montero et Lancer Sportback auprès des autorités.

Au milieu du mois de mai dernier, suite à une réunion tenue avec ses concessionnaires, Mitsubishi annonçait un nouveau plan quinquennal. « Momentum 2030 » met l’accent sur l’électrification et l’ajout de modèles au sein de la famille, entre autres.

Mitsubishi en a grandement besoin, elle dont la famille de produit en Amérique du Nord est plutôt mince avec les deux versions du Outlander, l’Eclipse Cross et le RVR. Il y a bien la Mirage, mais l’année 2025 sera sa dernière chez nous.

Elle a besoin de sang neuf.

Eh bien, les choses n’ont pas tardé à bouger. On apprenait vendredi que la compagnie avait effectué deux demandes de réservations de noms auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO = United States Patent and Trademark Office). Et l’action de la compagnie est récente, car la demande a été faire le 20 février 2024. Les noms réservés : Montero et Lancer Sportback.

On se souviendra que la compagnie avait proposé un VUS nommé Montero en Amérique du Nord, mais voilà plus de 15 ans qu’il n’est plus vendu ici. Quant à la Lancer Sportback, il s’agissait d’une version à hayon de la berline Lancer ; son passage a été trop court, Mitsubishi décidant d’abandonner le segment des voitures compactes après l’année 2017.

Si le plan quinquennal de Mitsubishi ne semble pas laisser de place à un retour de la Lancer telle qu’on l’a connu, on imagine bien un petit VUS nommé Lancer Sportback venir s’ajouter à la famille.

Quant au format, ce sera à voir. Mark Chaffin, le chef de la direction de Mitsubishi Motors en Amérique du Nord, avait mentionné en mai que deux des nouveaux véhicules appelés à venir s’ajouter à la gamme s’inscriraient à l’intérieur de segments où Mitsubishi n’offre pas de modèles en ce moment.

Mitsubishi Montero 2011 | Photo : Mitsubishi