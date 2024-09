Montréal 2023 : la Buick Wildcat EV, un concept délirant

Buick Wildcat EV 2023 - Profil | Photo : D.Boshouwers

• La Buick Wildcat EV Concept est présente cette semaine au Salon de Montréal, édition 2023.

• Il est peu probable que cette étude de style se concrétise en modèle de production.

• Buick pourrait cependant intégrer certains éléments dans ses modèles électriques à venir.

Le concept Wildcat EV de Buick a été dévoilé pour la première fois - en ligne - en juin l'année dernière, mais une image est une chose, cette voiture en personne en est une autre. Les visiteurs du Salon de l'auto de Montréal de cette semaine auront l'occasion de voir de près cette étude de style à l'allure franchement délirante. Et on peut prédire qu'elle attirera sa part d’attention au salon.

À l'instar d'un certain nombre d'autres constructeurs automobiles, Buick a fait part de son intention de devenir une marque entièrement électrique d'ici 2030, et il s'agit donc d'une première étape dans l'atteinte de cet objectif.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Buick Wildcat EV 2023 - Avant | Photo : D.Boshouwers

Le moins que l'on puisse dire de ce dernier prototype est que son design a tout ce qu'il faut pour encourager un passage rapide aux véhicules électriques; la voiture a des lignes absolument spectaculaires.

Et que les nostalgiques se réjouissent : comme pour le concept Electra, ce nouveau modèle porte un nom qui a fait partie intégrante de la gamme de l'entreprise : Wildcat. En effet, entre 1963 et 1970, deux générations de modèles portant ce nom ont été produites. Remarquez que les voitures de l’époque ne ressemblaient pas tout à fait à ce dernier.

Conçu comme un coupé 2+2, le concept Wildcat EV a un capot incliné vers l'avant, une calandre trapézoïdale et des phares et feux arrière en forme de crochets. La signature latérale de la voiture pourrait apparaître sur les futurs VUS de la marque. Le Wildcat montre également le nouvel emblème Buick, toujours composé des trois boucliers, mais désormais modifié pour signifier le passage à une autre époque.

Il n'y a aucune confirmation d'un futur modèle de production pour cette superbe Wildcat EV, ce qui n'est pas surprenant étant donné que nous devinons que Buick prévoit de proposer principalement des véhicules utilitaires, et non des voitures. Mais, on peut toujours rêver !

Buick Wildcat EV 2023 - Intérieur | Photo : D.Boshouwers

Buick Wildcat EV 2023 - Volant | Photo : D.Boshouwers

Buick Wildcat EV 2023 - Arrière de siège | Photo : D.Boshouwers

Buick Wildcat EV 2023 - Coffre | Photo : D.Boshouwers