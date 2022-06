Photo : Buick Buick EV Concept, profil

Buick n’a pas été la plus rapide à nous annoncer son virage électrique, mais depuis le début de l’année, elle est plus active. On a eu droit au concept Electra plus tôt, puis cette semaine, c’est l’étude Wildcat EV Concept qui nous a été dévoilée.

Le moins que l’on puisse dire avec ce dernier projet, c’est que son design a tout pour encourager un virage électrique rapide chez les consommateurs ; le bolide propose des lignes absolument spectaculaires.

Et pour les nostalgiques, à l’instar du concept Electra, il reprend un nom qui fait la pluie et le beau temps au sein de l’alignement de l’entreprise, soit Wildcat. En effet, entre 1963 et 1970, deux générations de modèles portant ce nom ont été proposées aux consommateurs.

Photo : Buick Buick EV Concept, trois quarts arrière

Concernant sa transformation électrique, Buick y est allé de quelques annonces importantes, dont celle confirmant qu’elle convertirait l’entièreté de sa gamme d’ici 2030. Et, comme nous l’avions déjà annoncé, le premier modèle qui va voir le jour sera l’Electra. Ce sera pour 2024 et il nous sera dévoilé plus tard cette année. D’ailleurs, le nom Electra servira à désigner plusieurs créations ; il sera suivi d’une composition alphanumérique pour distinguer les produits.

Le Wildcat EV Concept montré cette semaine nous fait découvrir l’orientation stylistique que compte prendre l’entreprise avec ses modèles électriques. Malheureusement, on ne parle pas d’un futur modèle de production, surtout qu’on devine qu’on va surtout nous proposer des véhicules utilitaires, non des voitures.

De style coupé 2+2, le concept Wildcat EV se démarque avec un museau incliné vers l’avant, une calandre trapézoïdale et des phares et feux arrière en forme de crochet. La signature latérale de la voiture pourrait apparaître sur les futurs VUS de la marque. Le concept Wildcat nous montre aussi le nouveau logo de Buick. Ce dernier se compose toujours des trois boucliers, mais ces derniers sont passablement modifiés pour signifier le passage à une autre époque.

Et pour ceux qui doutent de l’importance d’un logo, sachez qu’auprès de certains consommateurs, ça peut faire toute la différence. Certains s’identifient à la beauté esthétique d’un logo plus qu’un autre. Ça peut se transformer en sentiment d’appartenance.

Photo : Buick Buick EV Concept, intérieur

À bord, on peut possiblement tirer plus d’éléments que l’on va retrouver à l’avenir chez Buick, mais peut-être pas cette console centrale qui s’étend jusqu’à l’arrière, privant la deuxième rangée d’une troisième place. Le large écran tactile qui prend forme devant le conducteur et s’étend jusqu’à la console centrale domine la présentation et pourrait devenir la norme. Il ne faut pas oublier qu’on est en présence d’une étude, toutefois ; il faut en prendre et en laisser.

Parmi les choses plus concrètes, Buick affirme que son concept représente une base pour d’éventuelles fonctionnalités telles que l’intelligence artificielle, l’aromathérapie et la biométrie. Ces systèmes pourraient détecter une hausse de la fréquence cardiaque chez les occupants et activer un mode relaxation pour tamiser les lumières, diffuser des parfums aromatiques et activer les sièges massants, par exemple.

Photo : Buick Nouveau logo Buick