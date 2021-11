Moteur Hellcat : 2023 sera la dernière année

On apprenait plus tôt cet été que Dodge allait lancer une voiture de performance tout électrique en 2024. Le nom eMuscle a même été réservé en préparation du virage électrique que s’apprête à effectuer la division de performance du groupe Stellantis.

Aussi, on apprenait récemment que Dodge prévoyait trois annonces importantes en 2022 et que deux d’entre elles allaient concerner des modèles tout électriques. On aura bien sûr droit à la chose sous forme de concept d’abord, puis de version de production en 2023 en prévision de ses débuts l’année suivante.

Ces informations ont été obtenues par les sites Motor Trend et Motor Authority qui ont chacun réalisé une entrevue avec Tim Kuniskis, le chef de la direction de Dodge. Lors de ces entretiens, le dirigeant y est aussi allé d’une déclaration qui n’est pas passée inaperçue concernant le fameux moteur Hellcat que la compagnie propose avec plusieurs de ces modèles ; la production de ce dernier va prendre fin en 2023.

Ce bloc, un V8 Hemi suralimenté de 6,2 litres, développe entre 702 et 840 chevaux, selon l’utilisation. Il a été au service de modèles comme les Dodge Challenger, Charger et Durango SRT Hellcat (2021 seulement dans ce dernier cas), ainsi que du Jeep Grand Cherokee Trackhawk et de la Dodge Challenger SRT Demon (840 chevaux). Plus récemment, le Ram 1500 TRX le met à contribution, mais s’il cesse d’être produit en 2023, ce sera aussi la fin pour le mariage avec cette camionnette.

On savait que la mécanique Hellcat était condamnée. Bien honnêtement, elle a survécu plus longtemps qu’on le pensait au départ. Et, pour être franc, bien qu’on parle d’un moteur extraordinaire, il ne peut pas être exploité sur les routes, ce qui rend la chose frustrante derrière le volant.

Il faut avoir accès à un circuit avec ce genre de moulin sous la main.

Il vous reste donc deux ans pour aller de l’avant si vous souhaitez votre exemplaire, mais ne craignez rien, le marché de l’occasion et de la collection va prendre la relève. Le moteur Hellcat va disparaître, mais on n’a pas fini d’en entendre parler.