Il y a 10 ans, plus précisément le 12 février 2014, survenait l’un des événements les plus bizarres, tristes et inusités possibles, soit l’effondrement du plancher d’une partie du musée Corvette. Ce dernier est situé à Bowling Green, au Kentucky, à une heure au nord de Nashville, au Tennessee.

Heureusement, la catastrophe s’est produite tôt le matin, avant l’ouverture au public. L’immense trou qui s’est créé avait alors englouti huit voitures d’époque, dont certains irremplaçables.

Dix ans plus tard, le musée ouvre une exposition temporaire de trois mois dont le titre est « Ground to Sky : The Sinkhole Reimagined ». (De la terre au ciel : le gouffre réimaginé)

Le trou dans le plancher du Skydome, au musée Corvette à Bowling Green | Photo : National Corvette Museum

Le trou dans le plancher du Skydome, au musée Corvette | Photo : National Corvette Museum

Ainsi, jusqu’au 15 septembre, l’exposition va rendre hommage à la récupération de la Mallett Hammer Z06 2001, à la millionième et à la 1,5 millionième Corvette jamais fabriquée, à la ZR-1 Spyder, à une ZR1 2009 « Blue Devil », ainsi qu’à d’autres artefacts qui ont été engloutis par le trou de 40 pieds de large et de 60 pieds de profondeur qui s’est ouvert dans la partie du musée connue comme le Skydome.

Certaines voitures ont été restaurées et l’exposition vise à préserver l’histoire des Corvette et de l’événement, mais aussi de mettre l’accent sur le progrès.

Et pour comprendre pourquoi l’effondrement s’est produit, il est intéressant de lire ce que raconte le journaliste Robert Duffer du site Motor Authority :

« Situé en face de l’usine d’assemblage de Corvette de General Motors à Bowling Green, le musée national de la Corvette se trouve au sommet d’une région karstique, à environ 30 miles du parc national de Mammoth Cave, le plus long réseau de grottes connu au monde. Bowling Green est le Kentucky des mines, où les grottes et les sources souterraines coulent comme des veines sous terre, et où les sédiments se déplacent constamment dans les creux de la terre, provoquant des dolines. Cinq jours après l’ouverture du gouffre de la Corvette, un autre gouffre encore plus grand s’est ouvert à 15 miles (25 km) de là. »

L’effondrement avait fait la manchette à travers le monde. L’auteur de ces lignes avait visité l’endroit en 2012 et il était particulier de voir réduites en miettes certaines pièces admirées et photographiées quelques mois auparavant.

Si vous faites un détour dans le coin, une visite s’impose, surtout que vous aurez l’occasion de voir des Corvette uniques, soient celles détruites lors de l’événement.

La millionième Corvette jamais fabriquée | Photo : National Corvette Museum

La Corvette 40e édition 1993, en Ruby Red | Photo : National Corvette Museum

La Chevrolet Corvette ZR1 2009 | Photo : National Corvette Museum

La Tuxedo Black Corvette 1962 | Photo : National Corvette Museum

La Tuxedo Black Corvette 1962, restaurée | Photo : National Corvette Museum