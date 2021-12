La récente série de tornades qui a frappé une partie des États-Unis a provoqué la destruction de maisons et d'entreprises et, tragiquement, causé plusieurs décès dans plusieurs États, mais le Kentucky a été le plus durement frappé. C'est dans cet État que se trouve l'usine de montage de General Motors à Bowling Green.

La semaine dernière, le constructeur signalait déjà que son usine avait également subi des dommages, et il est maintenant confirmé qu'au moins 122 Corvette C8 ont été sérieusement endommagées au point d'être déclarées irrécupérables et d'être mises au rebut.

Ce chiffre pourrait augmenter, car GM affirme que le processus d'inspection des véhicules n'est pas encore terminé. En particulier, les inspecteurs doivent examiner des Corvettes qui avaient été complétées et garées à l'extérieur de l'usine en attendant leur expédition.

GM prévoit de contacter les concessionnaires qui ont passé des commandes pour les modèles qui ont été détruits afin qu'ils puissent les soumettre à nouveau. Le plan est de donner la priorité à ces commandes lorsque la production reprendra. Cela devrait se faire cette semaine.

Pour l'instant, la plupart des 1 200 travailleurs n'ont pas encore regagné l'usine, mais une équipe réduite d'environ 90 personnes est restée sur place depuis le passage des tornades. Le retour au travail du personnel principal est prévu pour le jeudi 23 décembre, mais il sera rapidement suivi d'une pause pour Noël.

En parlant de Noël – et de l'esprit de générosité qui l'accompagne idéalement –, le syndicat dit avoir reçu tellement de cartes-cadeaux pour aider ses travailleurs à la suite de la catastrophe naturelle qu'il prévoit en utiliser une partie pour aider les résidents de la communauté de Bowling Green touchés par la tornade ou simplement dans le besoin.