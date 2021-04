La Chevrolet Corvette a été lancée en 1953, mais il a fallu attendre l’année 1962 pour voir la deuxième génération être introduite, elle qui allait faire ses débuts pour 1963.

Steve Stone, un résident de Cedar Rapids, en Iowa, attendait ce moment avec impatience, car il allait pouvoir se procurer cette voiture pour ses 18 ans. Et il n’avait pas l’intention de l’admirer dans son entrée de garage. Disons qu’il l’a utilisé à fond, tellement que cette dernière approche le million de kilomètres.

Oui, vous avez bien lu.

Lors de sa première année au volant du modèle, il a parcouru 33 575 miles, soit 54 034 km. La garantie de 24 000 miles dont profitait le modèle s’en était trouvée échue après seulement huit mois. L’année suivante, c’est environ 50 000 km qu’il a ajouté au compteur.

Puis, la guerre du Vietnam est survenue, ce qui aurait pu mettre fin à cette séquence.

« J’ai été recruté par l’armée américaine en mai 1965. Comme la plupart des gens de ma génération, on mettait nos voitures en vente avant d’être déployé au Vietnam. J’ai eu beaucoup de chance de ne pas y être envoyé, et ma Corvette n’a donc pas été vendue et je l’ai gardée ».

Photo : Taylor Kempkes / Hot Rod Archives La Chevrolet Corvette 1963 de Steve Stone, arrière

Au cours des cinq décennies suivantes, Steve a cumulé deux emplois, élevé quatre fils, vécu un divorce, ainsi qu’un deuxième mariage à son épouse actuelle depuis 32 ans. Au cours de cette période, il n’a jamais vendu sa Corvette et n’a jamais cessé de la conduire. « Ma Corvette est la seule que j’ai possédée et c’est la seule que j’ai jamais voulue. Son millage actuel est de 584 000 miles. » Ici, ça veut dire 939 000 kilomètres.

Au cours de l’été 2007, Steve Stone et son épouse ont effectué un voyage quelque 10 000 sur la côte ouest avec la Corvette. L’année suivante, ils ont parcouru près de 11 000 km jusqu’au Labrador, au Canada. Puis, quelques années plus tard… on lui laisse raconter la suite : « Nous avons franchi la barre du demi-million de miles le 1er octobre 2012. Nous avons fait beaucoup d’autres événements avec elle : des parades, des courses d’accélération, des expositions de Corvette, le rassemblement Bloomington Gold (deux fois), le regroupement Corvette de Carlisle en Pennsylvanie, ainsi que huit tours sur la piste d’Indianapolis. »

Il a ensuite énuméré une douzaine d’États différents dans lesquels la Corvette C2 a été exposée, de l’Utah à l’État de Washington en passant par le Wisconsin et même la Saskatchewan, au Canada.

Photo : Taylor Kempkes / Hot Rod Archives La Chevrolet Corvette 1963 de Steve Stone, capot

Prochaine étape ? Un million de kilomètres, une étape qui devrait être franchie cet été.

Impressionnant, quand même.

