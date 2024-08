Vers le rappel de 51 millions de coussins gonflables ?

• La NHTSA souhaite qu’un rappel concernant 51 millions de coussins gonflables défectueux soit exécuté.

Lorsqu’il est question de coussins gonflables et de rappels, on pense à un nom : Takata. L’histoire d’horreur des coussins de cette entreprise a amplement fait la manchette depuis plusieurs années, avec plusieurs rappels et décès en raison de la défectuosité des unités vendues par la compagnie.

Cependant, il n’est pas question de Takata ici, mais bien deux autres entreprises qui sont soupçonnées d’avoir proposé des coussins défectueux à plusieurs constructeurs.

En fait, c’est la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, qui indique que les agences ARC Automotive et l’ancienne société Delphi Automotive Systems LLC sont les deux entreprises qui ont fabriqués des coussins défectueux.

La NHTSA pousse afin que le rappel de 51 millions de gonfleurs de coussins soit effectué, car lesdits coussins pourraient exploser en cas d’accident, aggravant ainsi la situation pour les occupants.

L’agence en arrive à cette conclusion après une longue période de consultation et malgré une pression exercée par l’industrie.

Les représentants d’ARC n’ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaires. Cette firme a refusé de procéder à un rappel généralisé, même si les autorités de réglementation lui ont recommandé de le faire en mai 2023, nous rappelle le site Autoblog, qui reprend cette nouvelle.

La NHTSA a indiqué qu’elle donnait aux parties intéressées un délai supplémentaire de 30 jours pour donner signe de vie à la suite de sa demande. Les coussins concernés ont été utilisés par au moins une douzaine de constructeurs, dont GM (General Motors), Stellantis, Volkswagen et Hyundai.

GM a rappelé en mai près d’un million de véhicules de 2014 à 2017 équipés de gonfleurs ARC.

La NHTSA a déclaré avoir identifié au moins neuf cas de rupture de coussins, des situations qui ont entraîné des blessures, ainsi que deux décès, entre 2009 et le mois de mars de l’année dernière.

Delphi Automotive, qui n’existe plus en tant que société indépendante, a vendu ses activités liées aux coussins gonflables à une unité de la firme suédoise Autoliv Inc. en 2009. La NHTSA a déclaré qu’elle « n’a pas vérifié l’entité qui a la responsabilité légale » des coussins Delphi.

Dans le cas des coussins Takata, ce sont 100 millions d’unités défectueuses qui ont été rappelées, la plus grande campagne de rappel (et multiple) de l’histoire. Si jamais un rappel des 51 millions de coussins avait lieu, de nombreux propriétaires seront touchés.

Et puisque la sécurité est en cause, il faudra agir rapidement. Rappelons que certains véhicules équipés de coussins Takata sont toujours en circulation, mettant en danger la vie de leurs occupants.