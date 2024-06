Cette semaine, Nissan et la NHTSA ont lancé un rappel aux propriétaires d’anciens véhicules Nissan et Infiniti de faire enlever les coussins gonflables Takata toujours en place. Le rappel est accompagné d’une demande d’arrêter de conduire les véhicules ciblés.

Le saga Takata

Les coussins gonflables Takata ont été responsables du plus grand nombre de rappels pour régler un seul problème, soit la défectuosité desdits coussins. Ces derniers pouvaient (et peuvent toujours) exploser et projeter des fragments de métal aux visages des occupants.

Ils sont responsables de plus de 30 décès à travers le monde. En tout, plus de 100 millions de véhicules ont été touchés depuis les débuts de cette saga il y a plus de 15 ans.

Et si l’on parle encore d’eux aujourd’hui, c’est que certains véhicules plus vieux qui en sont toujours équipés n’ont pas encore été réparés. Le problème, c’est que plus le coussin est âgé, plus il est à risque.

Cette semaine, Nissan et la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, ont lancé un rappel aux propriétaires d’anciens véhicules Nissan et Infiniti, les exhortant à cesser de les conduire jusqu’à ce qu’ils soient réparés.

Environ 84 000 véhicules seraient toujours en circulation avec des unités potentiellement à risque aux États-Unis. Au Canada, Nissan estime le nombre à 48 000.

Nissan Pathfinder 2002 | Photo : Nissan

Tous les véhicules ont déjà fait l’objet d’un rappel, mais puisqu’ils ne sont souvent plus aux mains de leurs propriétaires originaux, les détenteurs actuels de ces modèles sont plus difficiles à rejoindre.

Les véhicules visés sont la Sentra (2002 à 2006), le Pathfinder (2002 à 2004), ainsi que l’Infiniti QX4 (2002 et 2003).

« Si vous possédez l’un de ces véhicules, ne le conduisez pas tant que la réparation n’a pas été effectuée et que les coussins défectueux n’ont pas été remplacés », a déclaré la NHTSA.

Les propriétaires de ces véhicules doivent contacter un concessionnaire pour effectuer la réparation gratuite dès que possible. Nissan propose un remorquage gratuit, une réparation mobile et même des véhicules de courtoisie dans certaines régions.

Si vous connaissez une personne qui conduit toujours un modèle de ces années-là, de grâce, assurez-vous qu’elle obtienne l’information. Il est encore possible de sauver des vies, potentiellement.