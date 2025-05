Nissan revoit sa feuille de route électrique aux États-Unis. La marque japonaise a officiellement annulé le développement de ses berlines électriques Altima et Maxima, qui étaient pour être construites à son usine de Canton, au Mississippi. La décision s’accompagne également de la mise au rancart de deux VUS électriques.

Christian Meunier, président de Nissan Amériques, a déclaré plus tôt ce mois-ci que « le marché des berlines est en déclin, il faut faire face à la réalité. » Une notification interne, relayée par le site Automotive News, a confirmé cette réorientation stratégique. Nissan invoque des « changements récents dans les conditions du marché » pour justifier l’abandon des projets de berlines codés LZ1F et LZ1E.

Les projets de VÉ de Canton revus en profondeur

Outre les Altima et Maxima électriques, un VUS compact à batterie nommé PZ1L, l’équivalent électrique du Rogue, a également été supprimé de la planification de produits. Cela ne veut pas dire que Nissan tourne le dos à l’électrification. L’usine de Canton va produire une nouvelle génération de VUS électriques à partir de 2028.

Le Nissan Ariya | Photo : D.Boshouwers

Un « nouveau » Xterra ?

Le virage s’oriente désormais vers un modèle plus « musclé » inspiré du défunt Nissan Xterra, connu sous le nom de code PZ1K. Sa production débutera en janvier 2028, suivi en mai par une variante haut de gamme signée Infiniti, baptisée PZ1J.

Ces nouveaux modèles s’appuieront sur une plateforme modulaire capable de servir pour des VUS, des berlines et potentiellement une camionnette légère. Cette nouvelle architecture promet par ailleurs des moteurs électriques plus performants, une recharge accélérée et des batteries lithium-ion plus abordables.

La Chine, encore friande de berlines électriques

Bien que les États-Unis délaissent les berlines, Nissan observe de près les marchés asiatiques. En partenariat avec Dongfeng, le constructeur vient de dévoiler en Chine la Nissan N7, une berline électrique construite sur une plateforme 400 volts. Offerte avec des batteries de 58 et 73 kWh, elle développe entre 215 et 268 chevaux.