Nissan a présenté aujourd’hui son nouvel Armada 2025, une version qui marque les débuts de la troisième génération de son plus gros VUS. La nouvelle cuvée de l’Armada continue continue d’être la variante nord-américaine du Nissan Patrol commercialisé ailleurs dans le monde (dont la nouvelle génération fait également ses débuts cette semaine), même s’il suit également les traces de son proche cousin, l’Infiniti QX80, qui vient d’être entièrement repensé.

Nissan Armada 2025 – quoi de neuf ?

Parmi les changements notables avec cet Armada 2025, on note le remplacement du moteur V8 de l’ancienne mouture par un V6 biturbo de 3,5 litres qui délivre plus de chevaux et de couple que le moteur qu’il remplace. Le bloc travaille en conjonction avec une boîte de vitesses automatique à neuf rapports.

Les autres mises à jour comprennent une approche plus aventureuse en matière de style et de conception, notamment caractérisée par une garde au sol plus élevée. Le modèle bénéficie également d’un nouveau châssis plus rigide (en torsion et latéralement). Nissan promet que cela contribuera à une conduite plus silencieuse et plus stable.

La gamme Armada accueille pour la première fois une variante Pro-4X, qui, avec la version Platinum Reserve, bénéficie d’une suspension pneumatique adaptative.

Comme on peut s’y attendre, la liste des équipements de série est plus importante et plus avancée qu’auparavant.

Nissan Armada Pro-4X 2025 | Photo : Nissan

Design du Nissan Armada 2025

Le nouveau Armada présente une calandre, des phares, des barres de toit, des feux et des jantes entièrement redessinés. L’aspect plus robuste du VUS est renforcé par plusieurs ajouts (optionnels), notamment un feu à DEL sur toute la largeur, des jantes de 22 pouces et des approches bicolores avec le toit.

Pour le reste, les images parlent d’elles-mêmes.

Nissan Armada Pro-4X 2025, avant | Photo : Nissan

Nissan Armada Platinum Reserve 2025, de profil | Photo : Nissan

Nissan Armada 2025, intérieur | Photo : Nissan

L'intérieur

L'Armada 2025 est équipé de série de deux écrans de 14,3 pouces ; un pour les données relatives à la conduite et, à sa droite, les informations du système multimédia. La chaîne audio de base est signée Klipsch et compte 12 haut-parleurs. La connectivité Google est intégrée et les sièges avant avec fonction de massage font partie de l’équipement de série. Les options comprennent un éclairage d’ambiance comptant 64 couleurs et la suite de fonctionnalités du système de conduite semi-autonome ProPilot Assist 2.1.

En fait d’espace, Nissan vante l’augmentation du dégagement pour les jambes aux première et troisième rangées, tandis que l’espace de chargement est en progression de 24 % par rapport au modèle sortant.

Nissan Armada 2025, sièges | Photo : Nissan

Nissan Armada 2025, moteur | Photo : Nissan

Motorisation du Nissan Armada 2025

Comme mentionné, le moteur V8 de l’Armada a été abandonné pour être remplacé par un V6 biturbo de 3,5 litres. La puissance passe de 400 à 425 chevaux avec la nouvelle cuvée. Le couple augmente également, grimpant de 413 à 516 lb-pi. Le nouveau moteur est associé à une boîte de vitesses automatique à neuf vitesses, comme celle du VUS Pathfinder et de la camionnette Frontier, toujours chez Nissan. Tous les modèles sont équipés d’une transmission intégrale (ce que Nissan appelle son système 4RM intelligent).

La capacité de remorquage est à 8500 livres, ce qui est inchangé par rapport au modèle de la génération précédente.

Nissan Armada Pro-4X 2025, trois quarts arrière | Photo : Nissan

L'Armada Pro-4X 2025

L’appellation Pro-4X est propre à plusieurs produits de la gamme de modèles Nissan, mais c’est la première fois que l’Armada sera proposé en configuration Pro-4X, une approche conçue pour ceux qui ont des besoins plus exigeants en matière de conduite tout-terrain. Cette version est dotée de ses propres caractéristiques de conception, de pneus tout-terrain et de plaques de protection sous le véhicule, ainsi que d’un différentiel arrière électronique. Le conducteur dispose de modes de conduite qui lui permettent d’alterner entre les réglages Standard, Eco, Sport, Remorquage, Neige, Sable, Roche et Boue.

Voici la gamme complète des versions du nouveau Armada :

- Armada SL 2025

- Armada Pro-4X 2025

- Armada Platinum 2025

- Armada Platinum Reserve 2025

- Armada Platinum Reserve 2025 (avec fauteuils capitaine)

Prix canadiens du Nissan Armada 2025

Nissan n’a pas donné de détails à ce sujet aujourd’hui ; nous pouvons nous attendre à ce que la fourchette de prix nous soit communiquée à l’approche du lancement commercial du VUS, qui aura lieu à la fin de l’année 2024.

Nissan Armada Pro-4X 2025, calandre | Photo : Nissan

Nissan Armada Pro-4X 2025, roue | Photo : Nissan

Nissan Armada Pro-4X 2025, habitacle avec sièges rangées | Photo : Nissan

Nissan Armada Pro-4X 2025, avant | Photo : Nissan

Nissan Armada Pro-4X 2025, logo en lumière | Photo : Nissan

Nissan Armada Platinum Reserve 2025, phares | Photo : Nissan