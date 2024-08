Nissan livre un aperçu de son Armada 2025

Le Nissan Armada change de poil pour 2025 alors qu’une nouvelle génération s’apprête à faire ses débuts. Ce n’est pas une surprise, puisque le modèle se veut la version Nissan du QX80 d’Infiniti, qui vient d’être repensé.

Sans surprise, on va reconnaître avec la nouvelle cuvée une signature similaire à celle introduite chez Infiniti. Le modèle va être présenté le 3 septembre prochain. En prévision de cet événement, Nissan a publié une image afin de nous donner un aperçu de sa signature stylistique.

Ailleurs dans le monde, le modèle va toujours être commercialisé sous le nom de Patrol, ce qui explique le fait qu’on voit une vieille version sur l’image partagée par la compagnie. Le Nissan Patrol a été introduit en 1951. On parle de l’un des véhicules les plus vieux du marché.

Nissan n’a pas fourni de détails sur son modèle, mais on peut deviner ce qui va se cacher sous le capot, soit un V6 biturbo de 3,5 litres, en remplacement du V8 de 5,6 litres qui est utilisé depuis des lunes avec la version vendue chez nous. Le V6 propose une puissance de 450 chevaux avec le QX80, soit 50 de plus que ce que livre l’Armada actuel, soit 400 forces.

Le nouveau Infiniti QX80 est aussi plus massif et propose plus d’espace à l’intérieur ; on peut donc s’attendre à la même chose du côté de Nissan. Le niveau de luxe devrait aussi faire un pas en avant.

Si la capacité de remorquage est la même que celle du QX80, on peut s’attendre à ce que l’Armada 2025 soit en mesure de tracter 8500 livres. C’est l’un des arguments de ventes principaux de ce modèle. Ça et le fait qu’il peut accueillir sept ou huit personnes. On s’attend toujours à retrouver ces deux configurations.