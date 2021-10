Nissan confirme les prix de son tout nouveau Rogue 2008

Nissan a annoncé officiellement les prix de son tout nouveau véhicule multisegments compact, le Rogue. En vente depuis la fin septembre, ce modèle est disponible en deux versions: S et SL.Le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) du Rogue S 2008 à traction avant est de 24 998 $. En sélectionnant la traction intégrale, le prix augmente à 27 798 $. Pour sa part, le Rogue SL 2008 à traction avant se vend à partir de 27 598 $; avec la traction intégrale, c'est 29 598 $ qu'il en coûte.Alimenté par un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres produisant 170 chevaux, le Rogue mise sur une transmission Xtronic à variation continue afin d'optimiser la distribution de la puissance et l'économie de carburant. Un Contrôle dynamique du véhicule (VDC), des freins antiblocage et six coussins gonflables sont inclus de série.L'habitacle se veut fonctionnel et branché, comme en témoignent les coutures contrastantes sur les sièges, les compartiments de rangement volumineux ainsi que le tableau de commandes et d'instruments orienté vers le conducteur.Les menus d'options permettent d'ajouter entre autres un système de clé intelligente, une connexion sans fil Bluetooth pour téléphonie mains libres, la radio satellite XM et une chaîne audio Bose avec 8 haut-parleurs et lecture des fichiers MP3.«Grâce à son style axé sur les performances, son moteur puissant et agressif, sa tenue de route dynamique, son habitacle conçu en fonction du conducteur et sa grande commodité, les acheteurs du Rogue, surtout les jeunes, sont appelés à revoir leur position à l'égard des VUS multisegments», affirme Ian Forsyth, directeur de la planification des produits et des affaires corporatives chez Nissan Canada.Amyot Bachand