• Auto123 était au dévoilement du Nissan Murano 2025, au Tennessee.

Franklin, Tennessee - Le Nissan Murano a toujours occupé une place particulière dans le paysage automobile. Son esthétique originale et son niveau de confort intérieur ont séduit de nombreux consommateurs, au Canada comme aux États-Unis.

Son style, résolument novateur à son arrivée sur le marché, combiné à son équipement généreux, notamment avec les versions haut de gamme, nous avait séduits.

Aujourd’hui, le Murano revient en force avec la version 2025, qui s’appuie sur les forces de ses prédécesseurs pour introduire des éléments novateurs. Confort, modernité et technologies sont toujours au rendez-vous, avec une promesse de raffinement et de performance. Voyons si Nissan livre la marchandise.

Nissan Murano 2025, avant | Photo : K.Soltani

Nissan Murano 2025 - quoi de neuf ?

Le Murano 2025 a été repensé pour offrir une expérience de conduite plus agréable, plus sécuritaire et plus connectée. Les améliorations ciblées visent à élever le niveau du véhicule à plusieurs égards. Le design extérieur est plus moderne, l’habitacle est plus raffiné et le VUS bénéficie de technologies d’aides à la conduite plus avancées. La motorisation change aussi ; on y revient.

Design du Nissan Murano 2025

Le Nissan Murano 2025 joue la carte de l’évolution plutôt que celle de la révolution esthétique. Si l’on retrouve des familiarités avec la silhouette de son prédécesseur, force est de constater que Nissan a apporté un certain nombre de retouches pour moderniser l’apparence.

À l’avant, la calandre V-Motion, signature incontournable de la marque, est plus imposante que jamais, suivant la tendance des approches surdimensionnées que l’on observe chez de nombreux constructeurs. Les phares à DEL, plus effilés et intégrés à ladite calandre, confèrent au véhicule un regard plus moderne et perçant. Le bouclier avant, redessiné, intègre des prises d’air plus larges qui ont pour objectif d’accentuer le caractère sportif du Murano ; l’effet reste timide.

Nissan Murano 2025, de profil | Photo : K.Soltani

De profil, les lignes sont presque identiques à celles du modèle précédent. On retrouve la même ligne de toit fuyante et les mêmes proportions générales, ce qui pourrait décevoir ceux qui s’attendaient à un véritable changement de style.

Les nouvelles jantes en alliage d’aluminium de 21 pouces (en option) et les moulures noires au bas de caisse ajoutent une touche de dynamisme, mais l’ensemble reste assez conservateur.

Nissan Murano 2025, arrière | Photo : K.Soltani

C’est à l’arrière que le Murano 2025 se distingue le plus de son prédécesseur. Les feux à DEL horizontaux, avec leur signature lumineuse en forme de C, modernisent grandement l’apparence du véhicule et lui livrent une identité unique. Le bouclier intègre des éléments noirs laqués et un échappement chromé à deux sorties, même s’ils restent discrets.

Nissan Murano 2025, intérieur | Photo : K.Soltani

À l’intérieur : une ambiance soignée

L’habitacle du Murano 2025 mise clairement sur le confort et le raffinement, mais certains détails nous laissent perplexes.

L’espace intérieur est dans la moyenne de la catégorie avec une bonne habilitée à l’avant comme à l’arrière. Les sièges, en cuir semi-aniline à bord de la version Platinum, semblent confortables, sont doux au toucher et proposent des fonctions de chauffage, de ventilation et même de massage. Nissan vante la conception « zéro gravité » des sièges avant et arrière, inspirée de la NASA, et qui ont fait leurs preuves avec d’autres modèles de la marque.

La planche de bord, bien qu’équipée d’un grand écran tactile et d’un combiné d’instrumentations à affichage numérique, reste assez conventionnelle dans sa présentation. L’utilisation de matériaux imitant le cuir et l’aluminium crée une ambiance haut de gamme, mais certaines plastiques utilisées semblent de moyenne qualité au toucher.

Le sélecteur de vitesses électronique modernise l’ensemble, mais son ergonomie reste à évaluer. Le contrôle de la climatisation, intégré à la console centrale comme sur l’Ariya, pourrait s’avérer moins intuitif que des commandes physiques traditionnelles. On apprécie toutefois la présence d’un bouton de contrôle pour le volume de la radio.

Nissan Murano 2025, écran multimédia | Photo : K.Soltani

Technologie du Nissan Murano 2025

Le système d’assistance à la conduite ProPilot Assist du Murano a été amélioré pour offrir une expérience plus fluide et sécuritaire, particulièrement sur l’autoroute. Le système utilise désormais les données de navigation pour anticiper les courbes et ajuster la vitesse en conséquence, assurant une expérience de conduite plus prévisible.

L’intégration de Google enrichit l’expérience de connectivité, permettant l’accès à des applications comme Google Maps, l’assistant Google et Google Play Store, directement depuis l’écran tactile central de 12,3 pouces, qui sert également de base pour le système multimédia qui inclut l’intégration des applications Apple CarPlay et Android Auto (connexion sans fil).

Sécurité : la priorité absolue

En matière de sécurité, le Murano 2025 intègre la suite Nissan Safety Shield 360, qui propose un ensemble complet de technologies de sécurité active, y compris le freinage d’urgence automatique et la surveillance des angles morts. Des ajouts tels que la vue du capot invisible (Invisible Hood) et le moniteur 3D Around View (vue périphérique) améliorent la visibilité et la sécurité lors des manœuvres de stationnement et lors de conditions de conduite complexes.

Nissan Murano 2025, calandre | Photo : K.Soltani

Motorisation du Nissan Murano 2025

Sous le capot, le Murano 2025 hérite du moteur 4-cylindres VC-Turbo de 2,0 litres qui est déjà présent sous le capot des Infiniti QX50 et QX60 (à compter de 2025) et de la Nissan Altima. Cette technologie à compression variable permet d’obtenir des performances maximales avec une consommation de carburant réduite.

La transmission automatique à neuf vitesses et la traction intégrale intelligente de Nissan complètent cette motorisation de laquelle Nissan promet une efficacité et une économie d’essence améliorées. On en saura plus lors d’un premier essai, à venir.

Le mot de la fin

Le Nissan Murano 2025 est une évolution bienvenue qui respecte l’héritage du modèle, tout en introduisant des améliorations notables qui augmentent son attrait. Bien qu’il excelle en fait de design, de confort, et de technologie, l’absence d’une option hybride pourrait constituer le talon d’Achille du Murano 2025 face aux attentes croissantes des consommateurs en matière d’écoresponsabilité. Reste maintenant à le tester et à voir la réelle performance du véhicule.

Nissan Murano 2025, feux, hayon | Photo : K.Soltani

Points forts

- Design extérieur raffiné

- Habitacle luxueux et confortable

- Technologies d'aide à la conduite avancées

- Connectivité améliorée

- Motorisation performante et efficicace

Points faibles

- Absence de motorisation hybride

- Espace de chargement limité

- Prix élevé ? (non dévoilé pour le moment)

Les concurrents du Nissan Murano 2025

- Chevrolet Blazer

- Dodge Durango

- GMC Acadia

- Honda Passport / Pilot

- Hyundai Santa Fe

- Jeep Grand Cherokee

- Kia Sorento

- Mazda CX-70

- Toyota Highlander

- Volkswagen Atlas